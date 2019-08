Izsiljevali so jo s posnetkom gole dojke, zato ga je objavila kar sama

Ameriška komičarka Whitney Cummings je aprila na Instagramu po nesreči objavila posnetek, na katerem je bilo mogoče videti njeno prsno bradavico. Ko je to ugotovila, je posnetek izbrisala, a je bilo že prepozno - nekaterim njenim sledilcem je uspelo narediti posnetek zaslona.

Zdaj je komičarka na Twitterju razkrila, da so jo s fotografijami izsiljevali v zameno za plačilo: "Nekateri pravijo, da so dobili ponudbe, da bi jih prodali, nekateri pa pravijo, da bodo fotografijo objavili, če jim ne plačam."

"Mislijo, da me lahko ustrahujejo"

Cummingsova je izsiljevalcem jasno in glasno sporočila, da s plačilom ne bo nič. "Očitno mislijo, da sem veliko bolj slavna, kot sem v resnici, očitno pa mislijo tudi, da me lahko ustrahujejo. Če si bo z mojo bradavico kdo prislužil denar ali všečke, bom to jaz. Tukaj je, vi neumni bebčki," je zapisala in objavila posnetek, s katerim so jo izsiljevali, ob tem pa tudi zahtevo enega od izsiljevalcev, ki jo je spraševal: "Koliko bi stalo, da ne objavim te fotografije?"

2)They all must think I’m way more famous than I am, but they also must think I’m way more easily intimidated than I am. If anyone is gonna make money or likes off my nipple, it’s gonna be me. So here it all is, you foolish dorks. pic.twitter.com/cet4YEXVyG — Whitney Cummings (@WhitneyCummings) August 12, 2019

"Ko izsiljujejo ženske, ki so javne osebnosti, porabljamo čas, denar in energijo, da se ukvarjamo s tem. Najemamo odvetnike in varnostne strokovnjake ter živimo s tesnobnim pričakovanjem, kdaj in kako nas bodo ponižali," je nadaljevala in pribila: "Lahko imate mojo bradavico, ne pa tudi mojega časa in denarja."

Identitete izsiljevalcev ne bo razkrila

Pojasnila je še, da ne namerava objaviti identitete ljudi, ki so jo izsiljevali. "Morda so nekateri med njimi le neumni otroci. Tudi sama ne bi hotela, da bi me moje neumne najstniške ideje zasledovale vse življenje," je zapisala.

Po tej objavi so ji sledilci in prijatelji množično izrazili podporo, nekateri tudi z objavo svojih "sramotnih" fotografij. Med temi je šel najdlje komik Bert Kreischer, ki je objavil resnično bolečo fotografijo otekline na testisih, ki si jo je prislužil s padcem na vodnem toboganu.

