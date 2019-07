Z razgaljeno fotografijo vznemirila svojega slavnega očeta #video

Ireland Baldwin, hči igralcev Kim Basinger in Aleca Baldwina, je na svojem Instagramu objavila drzno fotografijo. Skoraj povsem gola, oblečena le v tangice in z brisačo na glavi, se je nastavila fotografskemu objektivu. Na razgaljeno objavo sta se odzvala tako njen slavni oče kot tudi stric.

"Težko bi tvoj stric Billy 'všečkal' tole," je zapisal Billy Baldwin in zraven dodal še ključnik neugodno. Podobno se je odzval tudi njen oče, Alec Baldwin, ki je izjavil le: "Oprostite. Kaj?"

Na njegov komentar se je nato oglasilo skoraj 100 preostalih sledilcev mlade in postavne Ireland. Pisali so, da razumejo, kako igralcu ob gledanju razgaljene hčerke na družbenih omrežjih gotovo ni lahko. "Zaman si se vsa leta trudil in jo skrival pred paparaci," se je pošalil eden od sledilcev, spet drugi pa so ga hudomušno podražili, da ga hči pač rada izziva s takšnimi drznimi objavami.

Ireland, ki je po svoji mami Kim Basinger podedovala neverjetno lepoto, se ukvarja z manekenstvom in ji golota ni tuja. Na svojih omrežjih večkrat objavlja razgaljene fotografije, na katerih skoraj ničesar ne prepusti domišljiji. Nekaj njenih tovrstnih objav si lahko ogledate v videu spodaj.