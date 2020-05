Zgodovinska poteza: Naomi fotografije za naslovnico posnela kar s telefonom #video

Fotografije Naomi Campbell, ki krasijo naslovnico revije Essence ob njeni 50-letnici izhajanja, so nastale pri manekenki doma. In to z njenim telefonom. Kar je vsekakor z vidika modne industrije nekaj nenavadnega in skorajda zgodovinskega.

V časih pandemije covid-19 je treba biti precej iznajdljiv, ko gre za opravljanje številnih poslov in storitev. Tudi ko gre za področje mode in poziranja.

Tako je fotografije, ki krasijo najnovejšo naslovnico revije Essence, ki praznuje že 50. obletnico izdaje, slavna Naomi Campbell posnela kar sama doma, s svojim telefonom iPhone. Svetovno znana manekenka se je sicer tokrat že sedmič pojavila na naslovnici omenjene revije.

Šlo je za nenavadno izkušnjo, ki je bila manekenki v veliko čast

"Bila je posebna čast in hkrati nenavadna izkušnja zame, da sem se lahko s svojim iPhonom kar sama posnela in stilsko uredila za naslovnico Essence ob njeni 50. obletnici. Čeprav sem se ob tem žalostno spomnila na vse tiste ljudi, ki delajo v medijih in v produkciji in ki so zaradi novega koronavirusa ostali doma brez dela, mi je izkušnja prinesla tudi upanje in spodbudo, saj vem, da smo ljudje in naše infrastrukture odporni," je napisala ob fotografijah, ki jih je objavila na svojem Instagramu.

Poudarila je, da smo prav mi, posamezniki, tisti, ki imamo v rokah niti kreativnosti, znanja in ne nazadnje tudi nadzora nad svojimi življenji. "Iz tega bomo prišli močnejši kot kadarkoli," je še zapisala.

Naomi je za vse poskrbela sama

Manekenka, ki bo 22. maja prav tako kot revija, za katero je pozirala, praznovala 50. rojstni dan, je sicer za domače fotografiranje prav vse naredila sama. Povsem sama je izbrala oblačila, v katerih je fotografiranje izpeljala, se sama naličila in sfrizirala.

Nato je izbrala kotičke svojega doma za poziranje, postavila luči in telefon na stojalo, kjer je s pomočjo samosprožilne funkcije fotografiral. Prek aplikacije FaceTime pa jo je v živo ves čas spremljala ter z napotki malce usmerjala tudi odgovorna za vsebino in kreativo pri reviji Essence MoAna Luu.

To je bila sicer zgodovinska poteza, poudarjajo pri reviji, saj še nikoli v zgodovini njihove naslovnice niso krasile fotografije, ki bi jih fotomodel posnel kar sam, in to s telefonom. "Bilo je nekaj tehničnih izzivov, bilo je nekaj človeških izzivov. A Naomi je vse izpeljala brez kakršnihkoli vprašanj, nikoli ni obupala," komentar Luujeve povzema portal Huffington Post. "In kar me je najbolj osupnilo pri delu z Naomi pri ustvarjanju te naslovnice v času pandemije, je bilo to, kako je sprejela dejstvo, da dejansko sama nadzira svojo zgodbo."