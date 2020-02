"Sporna" naslovnica Pila ujezila starše: To je pedofilija

Priljubljena najstniška revija Pil je leto 2020 začela z naslovnico, na kateri je bralce med drugim spraševala: "So ti všeč fantje ali punce?" Zaradi tega se je na revijo zgrnil val kritik, groženj in žaljivk urednice.

Januarska številka revije Pil je močno ujezila nekatere starše. A ne zaradi članka, temveč zaradi naslova na naslovnici, ki se glasi: "So ti všeč fantje ali punce?"

Gre za aktualno tematiko med najstniki, saj se številni v obdobju odraščanja sprašujejo o svoji spolni usmerjenosti in za nasvet prosijo tudi revijo Pil, saj na uredništvo večkrat prispejo pisma bralcev, nam je pojasnila odgovorna urednica Jana Zirkelbach. Zato so se odločili, da temu namenijo kar članek, ki pa ni bil dobro sprejet. Med starši.

Težava ni v članku, ampak naslovu

Zirkelbachova je prepričana, da številni starši, ki so se burno odzvali na tematiko, članka sploh niso prebrali, temveč jih je zmotil zgolj naslov.

Uredništvu so očitali agitiranje gibanja LGBT in bili zgroženi, da propagirajo dejstvo, da imata dva moška lahko otroka. "O tem v članku sploh nismo govorili. Govorili smo o ljubezni, ki ne pozna ovir in je zato vsak oblika ljubezni legitimna," nam je razložila urednica.

Nekateri so bili celo mnenja, da je pisati o istospolni usmerjenosti moralno sporno in da je propaganda tega enaka, kot da bi propagirali pedofilijo. Nekateri so bili celo mnenja, da je to bolezen ali pa da so najstniki še povsem neuki in je spolnost zanje nekaj, o čemer nikakor ni primerno govoriti. Pa čeprav je obravnavanje spolnosti tudi že v učnem načrtu za osnovnošolce.

Urednica se je hotela s starši, ki so ji pisali, z nekaterimi pa je govorila tudi po telefonu, mirno pogovoriti in jim pojasniti, zakaj so se odločili za to temo, a je žal doživela zelo nastrojen odziv. "Naletela sem na žaljivke in zmerjanje in zares veliko mero nestrpnosti."

Uredništvo Pila prejme veliko pisem najstnikov, ki iščejo odgovore na takšna in drugačna vprašanja o spolnosti. Foto: Getty Images

Negativni odzivi so le na temo spolnosti

Na srečo niso bili vsi odzivi tako negativni, uredništvo je prejelo tudi nekaj pisem podpore. "Vsaj toliko, kot je bilo negativnih odzivov," pravi urednica. A še vedno jo skrbi, da sta v 21. stoletju homofobija in nestrpnost do drugačnih tako močno prisotni.

"Slovenska družba je očitno še vedno do neke mere nazadnjaška, zlasti na podeželju, kjer je vpliv katoliške cerkve močnejši kot v urbanih okoljih."

Zanimivo se ji zdi tudi, da v dvajsetih letih, odkar ureja Pil, nikoli ni bilo nikakršnega negativnega odziva, razen na pisanje o spolnosti. "Očitno je to pri nas še vedno tabu tema. Prav zato je še toliko bolj pomembno, da se takšni tabuji razbijajo."

Tovrstnih kritik od njihovega ciljnega občinstva ne dobijo, pokarajo jih le, če prevečkrat pišejo o določenem glasbeniku ali zvezdniku, še pojasnjuje. "O temah, ki so razburile odrasle, nimajo prav nobenega negativnega mnenja."

Najstniki kritik na temo spolnosti nimajo, pokarajo jih le, kadar preveč pišejo o zvezdniku, ki ga ne marajo preveč. Foto: Getty Images

Najstniki se sprašujejo o svoji spolni usmerjenosti, naj bo staršem všeč ali ne

Starševsko mnenje na stran, v Pilu so se dotaknili teme, ki zanima veliko najstnikov. Veliko takšnih vprašanj namreč pošiljajo tudi njihovi svetovalki Teti Justi, zdravnici in rubriki Ti&jaz, kjer mladi svetujejo drug drugemu. "Prav zato smo se odločili spet ponoviti to tematiko. Rubrika Ti&jaz, ki je bila v tem primeru za nekatere sporna, vedno izhaja iz pisem otrok," razlaga urednica.

Del zapisa "So ti všeč fantje ali punce?" v rubriki Ti&jaz:



"Ljubček in ljubica, to je lepi par … Oh, kako je zoprno, ko vpijejo za tabo take stvari! Zelo težko je biti najstnik. Če samo koga malo narobe pogledaš, te zafrkavajo do onemoglosti. Vsako prijateljstvo zamenjajo za zaljubljenost, po drugi strani pa je mejo med prijateljstvom in zaljubljenostjo včasih neznansko težko preseči. Ves čas moraš biti previden, da ne bi kdo česa narobe razumel, ker bi te vrstniki utopili v posmehu. Pogledi in dotiki so skrbno odmerjeni in skoraj nemogoče je ugotoviti, kateri med njimi so iskreni."

Ob tem velja omeniti, da je nekaterim najstnikom včasih lažje pisati reviji, v kateri se najdejo, kot pa odgovor za tako posebna vprašanja iskati pri starših ali prijateljih.

"Zdi se, da je o tem najtežje spregovoriti s starši. Veliko je vprašanj, kako naj sploh povedo staršem, saj se bojijo reakcije staršev. Zlasti na podeželju je to velik problem, ker je tam družba še veliko bolj nestrpna do drugačnih kot na primer v Ljubljani. Tudi vrstnikom je to težko povedati, običajno se istospolno usmerjeni najstniki tega sramujejo in ne želijo, da bi njihovi vrstniki to izvedeli. Vsaj pri osnovnošolski populaciji je tako. Morda se zaupajo dobremu prijatelju, prijateljici, ne želijo pa, da bi to izvedela okolica."

Lažje je pisati reviji, s katero se poistovetijo, kot pa govoriti s starši, za katere se bojijo, da jih morda ne bodo razumeli. Foto: Getty Images

Pisati na Pil pa ni več problem, dodaja Zirkelbachova: "Iz naših člankov lahko sklepajo, da smo odprti do drugačnih, da smo tudi sicer strpni. Takšna je naša uredniška politika. Ne nazadnje je tako napisana tudi deklaracija o otrokovih pravicah, ki poudarja pravico do drugačnosti."

K sreči je mladim danes veliko lažje govoriti o istospolni usmerjenosti kot nekoč, še ugotavlja urednica. "Danes je vendarle tako odprta družba (tudi v Sloveniji, hvala bogu), da si mladi upajo o tem spregovoriti. Včasih si niso in je bila stiska istospolno usmerjenih zato toliko hujša."

