Starše skrbi varnost otrok na spletu, a o tem z njimi ne govorijo dovolj

Mednarodna raziskava družbe Kaspersky, izvedena v 20 državah po svetu, je pokazala, da 84 odstotkov od okoli 9.000 vprašanih staršev otrok med sedmim in dvanajstim letom skrbi njihova varnost na spletu. Več kot polovica teh staršev pa za pogovor z otroki o varni rabi interneta skupaj nameni manj kot trideset minut, so sporočili iz agencije Pristop.

Izsledki raziskave kažejo še, da ima vsak deveti otrok teh staršev napravo, pametni telefon ali tablico, s katero se lahko poveže z internetom. Vsak drugi starš (64 odstotkov) meni, da njegov otrok na spletu preživi preveč časa.

Starši kot najbolj nevarna spletna tveganja za otroke navajajo škodljivo spletno vsebino, kot je spolnost ali nasilje (27 odstotkov), mogočo odvisnost od interneta (26 odstotkov) in skrb, da bo otrok prejel anonimno sporočilo oziroma vsebino, ki ga bo nagovarjala v nasilne ali druge neprimerne aktivnosti (14 odstotkov), še kaže raziskava.

Kar šest od desetih družin vprašanih staršev ima neposredno izkušnjo s škodljivostjo spleta za otroke, največ v obliki izpostavljenosti škodljivim vsebinam in odvisnosti od spleta.

Vprašani starši za spremljanje in nadzor uporabljajo različne metode

Polovica staršev preverja zgodovino uporabe na otrokovih napravah, 35 odstotkov jih je na otrokove naprave namestilo zaščitne starševske aplikacije, 33 odstotkov vprašanih pa otrokom odvzame naprave po pretečenem dovoljenem času uporabe.

Ob tem 81 odstotkov staršev, ki so sodelovali v raziskavi, verjame, da je skupna odgovornost staršev in šol, da otroke učijo o spletni varnosti, jim razložijo nevarnosti, ki jim pretijo med brskanjem po internetu, in tako zmanjšajo morebitna tveganja. Hkrati 86 odstotkov staršev meni, da so sami primernejši sogovorniki otrok kot šole za razlago teh temah, saj jim otroci bolj zaupajo.

Foto: Getty Images

Starši se z otroki o (ne)varnosti spleta premalo pogovarjajo

Vendar pa je le 42 odstotkov staršev skupno za pogovor o tej temi s svojimi otroki namenilo več kot pol ure. Kot največji izziv pri pogovoru 60 odstotkov staršev izpostavlja razlago groženj na način, ki bo otrokom razumljiv. 51 odstotkov jih navaja, da je velik izziv doseči, da bodo otroci grožnje jemali resno, 42 odstotkov vprašanih pa se sprašuje, kako odvrniti otroke, da ne bi podlegli pritiskom vrstnikov.

Mednarodno raziskavo je za družbo Kaspersky, ki je globalna ponudnica kibernetskih varnostnih rešitev, izvedlo podjetje za tržne raziskave Savanta na vzorcu 8.793 staršev otrok med sedmim in dvanajstim letom v 20 državah po svetu.

Foto: Getty Images