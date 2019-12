Vik in krik zaradi oglasa, v katerem se poročita ženski #video

Ameriški TV-kanal je s sporeda umaknil oglas, ki prikazuje poroko dveh žensk. Za to so se odločili po protestu združenja "zaskrbljenih mater", nato pa so si po plazu kritik premislili in se opravičili.

Na TV-kanalu Hallmark, znanem predvsem po cenenih romantičnih filmih, so v začetku decembra začeli predvajati šest različnih oglasov za podjetje Zola, ki se ukvarja z organizacijo porok. Vsak od njih prikazuje poroko enega para, v enem od njih pa ta par sestavljata dve ženski.

Kmalu se je zaradi tega oglasa protestno oglasilo skrajno konzervativno združenje One Million Moms, ki se predstavlja kot "združenje mater in babic proti izkoriščanju otrok v medijih" in redno nasprotuje izražanju istospolne usmerjenosti na televiziji in v filmih.

"Pred kratkim smo prejeli več zaskrbljenih opozoril glede oglasa, ki ga prikazuje Hallmark in v katerem je mogoče videti lezbijki, ki se ob koncu poročnega obreda poljubita," je združenje zapisalo v spletni protestni peticiji, "starši se morajo zavedati, da so lahko med gledanjem tega kanala izpostavljeni agendi LGBT-skupnosti."

Umaknili le oglas z istospolnim parom

Hallmark se je hitro odzval in to tako, da so sporni oglas umaknili s sporeda. "Odločitev, da ne predvajamo pretiranega javnega izkazovanja naklonjenosti v oglasih, je v skladu z našimi smernicami," so sporočili. Toda umaknili so le oglas, v katerem si naklonjenost "pretirano izkazujeta" dve ženski, medtem ko so oglase s heteroseksualnimi pari predvajali še naprej.

Razburjenje ob tej odločitvi se je po spletu razširilo kot požar, mnogi so pozivali k bojkotu kanala Hallmark, protestirala je tudi ameriška neprofitna organizacija GLAAD, ki spremlja zastopanost skupnosti LGBT v medijih. Pri Hallmarku so si po nekaj dneh premislili, oglas vrnili na spored in se opravičili.

"Sprejeli smo napačno odločitev," je sporočil direktor TV-kanala Mike Perry, "opravičujem se vsem, ki smo jih prizadeli in razočarali."

