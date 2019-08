Madžari proti Coca-Colinim oglasom, češ da "promovirajo homoseksualnost"

Nekaj dni pred priljubljenim glasbenim festivalom Sziget je Coca-Cola na Madžarskem začela oglasno kampanjo z naslovom Ljubezen je ljubezen. Na oglasnih plakatih je bilo med drugim mogoče prebrati slogane, kot je Nič sladkorja, nič predsodkov, medtem ko fotografije prikazujejo žensko in moškega, ki se poljubljata, dva moška, ki se objemata, in dve ženski, ki pijeta iz iste stekleničke.

Oglasni plakati so viseli le v Budimpešti, poroča CNN, fotografije je Coca-Cola objavila tudi na svojem madžarskem profilu na Facebooku, kmalu pa so naleteli na val kritik, ki so izvirale iz vladne stranke Fidesz.

Fideszov poslanec Istvan Boldog je javno pozval k bojkotu multinacionalkinih izdelkov, dokler ne odstrani omenjenih oglasov, enako zahteva tudi spletna peticija, ki je do zdaj zbrala že več kot 40 tisoč podpisov. "Do zdaj velika podjetja na Madžarskem za oglaševanje niso uporabljala homoseksualnih vsebin in sporočil. Ne slepite se, to je preizkus," piše v peticiji, "če madžarska družba to sprejme, bo tega vse več. Plakati, oglasi, filmi, mavrični izdelki ipd. In ko se bo plaz sprožil, ga bo vse težje ustaviti."

V Coca-Coli sprva zavrnili umik oglasov, nato pokleknili

Iz Coca-Cole so sprva sporočili, da oglasov ne nameravajo umakniti. "V našem poslu si prizadevamo za raznolikost, vključenost in enakost, te vrednote pa podpiramo tudi v družbi," so zapisali v sporočilu za javnost.

Potem ko je peticija zbrala 35 tisoč podpisov, pa je podjetje pokleknilo in oglase zamenjalo z drugimi - a pobudnikom peticije tudi ti niso všeč. Na njih sta namreč slogan Ljubezen je ljubezen v mavričnih barvah in steklenička kokakole, ki ima prav tako mavrično etiketo.

"Polovičen uspeh," so zapisali pobudniki peticije, "Coca-Cola je plakate s homoseksualnimi pari zamenjala s podobami mavričnih stekleničk, zato bojkota ne smemo opustiti." Trenutno imajo dobrih 41 tisoč podpisov.

