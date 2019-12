Oglas, zaradi katerega so v nekaj dneh izgubili 1,3 milijarde vrednosti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriško podjetje, ki prodaja telovadno opremo, se je z zadnjim prazničnim oglasom močno opeklo. Zaradi hudih kritik in zgražanja, da je seksističen in staromoden, je vrednost podjetja v nekaj dneh padla za 1,3 milijarde evrov.

Podjetje Peloton je znano predvsem po sobnih kolesih in prav s tem so se hoteli pohvaliti v božičnem oglasu. A so se zelo opekli.

Oglas prikazuje božično jutro, ko mož v razkošni hiši svoji vitki ženi podari sobno kolo. Ta se nato vse leto snema in spremlja, kako telovadi, ob koncu leta pa posnetke pokaže možu in ga na koncu odobravajoče pogleda.

Oglas v stilu "sedem nasvetov, kako obdržati moškega"

Peloton je oglas poimenoval "darilo, ki vrača", a s tem ni naletel na odziv, ki bi si ga želel. Kritiki so ga namreč označili za žaljivega, neumnega in tudi seksističnega, češ da partner ženske v oglasu misli, da mora shujšati, čeprav je že vitka. Mnogim se zato oglas zdi tudi pokroviteljski in (psihičnemu) zdravju škodljiv.

Negativen odziv na oglas sobnih koles, ki so večinoma opremljena z zaslonom, ki prikazuje virtualne skupinske vadbe in jih podpirajo številni zvezdniki, je bil tako buren, da je podjetje izgubilo kar 1,3 milijarde evrov vrednosti.

Oglaševalski poznavalec Ash Bendelow je za britanski The Guardian ob tem dejal, da je oglas staromoden ter da v ljudeh vzbuja odpor. "Spominja nas na oglase iz 50. letih, ki so ženskam dajali nasvete v stilu 'sedem nasvetov, kako obdržati moškega'."

Oglas je na družbenih omrežjih še vedno viralen. Če so nanj sprva leteli negativni komentarji zgražanja, se zdaj iz njega norčujejo. Tudi ogledov na YouTubu je vedno več, a so pri Pelotonu zaradi slabega odziva izklopili možnost komentiranja.

Izključena možnost komentiranja zaradi negativnega odziva, Foto: YouTube

Sobno kolo za dva tisočaka in s povezavo z virtualnim svetom

Bistvo Pelotonovih sobnih koles je virtualna povezava s fitnes skupnostjo, kjer vas trenirajo virtualni trenerji, obkroženi pa ste z drugimi (virtualnimi) ljudmi, ki v tistem trenutku trenirajo po principu virtualnega spinninga.

Cena osnovnega kolesa se začne pri 2.245 dolarjih, kar je približno 2.000 evrov, a je treba za virtualne skupinske vadbe plačevati še mesečno članarino za okrog 45 evrov.

Pelotonov sistem virtualne vadbe je trenutno na voljo v ZDA, Veliki Britaniji, Kanadi in Nemčiji.

Bistvo Pelotonovih sobnih koles je virtaulna vadba. Foto: Getty Images

Kolesa so zato opremljena z velikim zaslonom, prek katerega uporabnik spremlja virtualnega trenerja. Foto: Getty Images

