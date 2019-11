Nova psihična motnja, ki skrbi zdravnike - odvisnost od spletnih nakupov #video

Odvisnost od nakupovanja ni nič novega, a v dobi spleta je ta dobila nove razsežnosti, so potrdili znanstveniki.

Eden od 20 ljudi trpi za odvisnostjo od spletnega nakupovanja, pri čemer to pomeni, da ta oseba na spletu zaradi nakupovanja preživi občutno preveč časa, naroča stvari, ki jih na koncu ne potrebuje ali ne nosi, jih kopiči, se zadolžuje in zaradi tega tudi prereka s svojimi bližnjimi.

Splet je zadeve le še poslabšal

Psihoterapevtka dr. Astrid Müller je skupaj z nemškimi kolegi z medicinske fakultete v Hannovru potrdila stanje kot izjemno skrb vzbujajoče in dodala, da je bilo neprepoznavno predolgo časa.

Pri študiji, ki je potrdila njihove domneve, so se poglobili v primere 122 pacientov, ki so sami poiskali pomoč zaradi odvisnosti od spletnega nakupovanja, pri čemer so ugotovili, da imajo nenavadno visoko stopnjo depresije in tesnobe.

Ugotovili so, da je porast spletnih trgovin, aplikacij in možnosti dostave na dom klasičnemu modelu odvisnika od nakupovanja dodalo povsem novo dimenzijo.

Ena od vznemirljivih stvari pri odvisnikih od spletnega nakupovanja je prejem paketa na dom. Foto: Getty Images

Motnja, ki lahko povzroči plaz drugih težav

Odvisnost od nakupovanja sicer še ni priznana kot motnja in jo za zdaj štejejo v kategorijo "druge impulzivne motnje", čeprav ob porastu spletnih trgovin znake odvisnosti kaže vse več ljudi in si zato vsekakor zasluži več pozornosti, kot jo ima, so sklenili nemški zdravniki.

Nerešena motnja odvisnosti od spletnega nakupovanja lahko namreč vodi do izgube samonadzora, ekstremnega stresa, drugih psihičnih težav, krhanja odnosov s partnerjem in družino ter celo dolga.

Müllerjeva je dodala, da upa, da bodo njihovi izsledki spodbudili še več raziskav na tem področju in povečali zavedanje, da gre za resnično motnjo, ne le nezdravo navado.

