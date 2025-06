23-letni belgijski kolesar Robin Orins, lani peti v kronometru med člani do 23 let na svetovnem prvenstvu v Zürichu, bi letos moral doživeti svoj debi na najvišji kolesarski sceni, a se mu je namesto tega dogajalo vse prej kot to. O dogajanju v zakulisju se je razpisal v blogu in opozoril na bitke, ki jih športniki bijejo stran od žarometov in pozornosti javnosti.

Robin Orins, belgijski državni prvak v vožnji na čas v kategoriji do 23 let, ki je lani navduševal z izjemno konstantnostjo in rezultati, med drugim je osvojil drugo mesto na mladinski klasiki Liege–Bastogne–Liege, je po petem mestu na svetovnem prvenstvu v kronometru med mlajšimi člani kar naenkrat izginil z radarja. "Ko ti gre vse dobro, se zdi, kot da je vse enostavno – dokler ne dosežeš svoje meje," je 23-letni kolesar, ki je letos prestopil v belgijsko kontinentalno ekipo Lotto, zapisal v daljšem blogu.

Po svetovnem prvenstvu je bilo vsega preveč

"Po svetovnem prvenstvu sem bil popolnoma izpraznjen – fizično in psihično. Bilo mi je vsega dovolj: medijev, pritiska – potreboval sem počitek, odklop, nekaj časa brez kolesa, brez fokusa." Foto: Guliverimage Pojasnil je, da so se prvi opozorilni znaki začeli kazati po svetovnem prvenstvu konec lanskega septembra. "Po svetovnem prvenstvu sem bil popolnoma izpraznjen – fizično in psihično. Bilo mi je vsega dovolj: medijev, pritiska – potreboval sem počitek, odklop, nekaj časa brez kolesa, brez fokusa."

A miru ni našel, telo pa mu je povsem odpovedalo. "Nisem se mogel spočiti in ves čas sem zboleval. Moj imunski sistem je bil na ničli, spal sem več, kot sem bil buden. Bil sem izčrpan – fizično in psihično. Vsega je bilo preveč."

Ko se je vrnil domov, je zdravnik postavil diagnozo: ponovitev dihalne okužbe, ki jo je že prebolel pred dvema letoma. "Še en udarec," je zapisal. Po tem je šlo vse samo še navzdol.

"Bal sem se vsega, najbolj pa samega sebe"

"Začel sem doživljati vedno pogostejše panične napade. Izgubil sem tek. Nehal sem hoditi ven. Ujel sem se v začaran krog. Prazniki so bili prava groza – medtem ko so drugi praznovali, sem jaz ure in ure jokal ter med paničnimi napadi poskušal najti samega sebe. Postal sem prestrašen – bal sem se vsega, najbolj pa samega sebe. Nisem imel več energije, da bi sedel na kolo. Izgubil sem veselje do kolesarjenja."

Nič od tistega, kar je poskusil, mu ni pomagalo začeti znova. "Padal sem vse globlje. Nisem izgubil le teka – izgubil sem voljo do življenja. Življenje ni imelo več nobenega smisla. Počutil sem se nekoristnega, misli so postajale temne in grozeče. Takrat so začeli zvoniti alarmi, jaz pa sem skupaj s svojimi bližnjimi poiskal pomoč."

Pomagali so mu zdravila in intenzivna terapija

Na srečo je bil obdan z ljudmi, ki so mu pomagali najti pot naprej. "Začel sem jemati zdravila in opravil intenzivno terapijo, da bi znova našel pravo pot, predvsem pa vzrok za svoje stanje. V otroštvu sem imel anksiozno motnjo, a sem jo imel zadnjih sedem, osem let pod nadzorom. Zdaj se je ta motnja vrnila – sprožili pa so jo spregledani opozorilni znaki in nerešene travme."

Lani je bil v vožnji na čas četrti na evropskem in peti na svetovnem prvenstvu v kategoriji do 23 let. Foto: Guliverimage

Pripravlja se na naslednji korak

Orins se je aprila spet vrnil na kolo, predvsem zato, da bi znova odkril veselje do kolesarjenja in ga ne bi videl več kot le obveznost. Prve vožnje so bile zanj velik izziv. "Panika me je zajela vsakič, ko mi je srce začelo močneje utripati ali ko je mimo pripeljal avto. A po nekaj časa je postalo vse bolj znano – in spet sem začel uživati."

Kot kaže, bodo njegove težave kmalu preteklost, saj mladi Belgijec obljublja, da je njegova vrnitev na dirke precej bližje, kot se je zdelo še pred pol leta. "Zdaj sem tukaj – uživam na kolesu in se pripravljam na naslednji korak v svojem procesu. Ko bom pripravljen znova tekmovati, bom to delil tudi na svojih družbenih omrežjih," je sporočil Orins.