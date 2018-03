Šest nasvetov za uspešno nakupovanje modnih kosov prek spleta

Spletno nakupovanje je lahko zelo priročno, če veste, kako se ga lotiti, da boste na koncu zadovoljni in ne razočarani. Foto: Thinkstock

Veliko ljudi se spletnega nakupovanja modnih kosov ne loti prav iz tega razloga: pomerjanje se zgodi šele po nakupu, nastopi slaba volja in zaprisega, da na takšen način ne boste več nakupovali.

A ker splet ponuja znamke, ki pri nas morda sploh niso dostopne, boljše cene in večje popuste, je škoda izpustiti to modno priložnost. Da ne boste več razočarani, skušajte slediti naslednjim šestim nasvetom, kako se (pravilno) lotiti nakupov prek spleta v trgovini, ki je še ne poznate:

Vedno preverite tabelo s konfekcijskimi številkami. Konfekcijske številke niso vedno povsod enake. Če večinoma nosite št. 40, to še ne pomeni, da lahko tudi v nepoznanih trgovinah kupite to velikost. Natančno preglejte tabelo s številkami in če še vedno niste prepričani, si pomagajte z merami.

Dodaten plus: s spletnim nakupovanjem se izognete tudi prometu, ki je v zadnjem času, sploh v ljubljanskem BTC, še bolj kaotičen.

Preden se odločite za nakup, se prepričajte o politiki vračila. Foto: Thinkstock

Pri roki imejte merilni trak. Da boste res prepričani o velikosti, se zmerite in si mere zapišite v mobilnik, da jih boste imeli vedno pri roki. Izmerite si obseg pasu, prsi in bokov, pa tudi stopal. Dolžina stopala prav pride pri nakupu čevljev, saj se te številke največkrat razlikujejo. V skoraj vsaki spletni trgovini imajo v tabeli velikosti zapisane tudi dolžine podplatov v centimetrih.

Zapišite si, kakšne velikosti vam ustrezajo v določenih trgovinah. Sproti si beležite vse velikosti v različnih trgovinah, da boste ob naslednjem nakupu takoj vedeli, katero dati v košarico.

Vedno preberite ocene strank. Komentarji strank in število zvezdic, ki jih pripišejo določenemu izdelku, so pravi pokazatelji, če je kos vredno kupiti ali ne. Vzemite si čas in jih preberite vsaj polovico. Tako boste skoraj takoj dobili jasen odgovor.

Če lahko zgrešen nakup vrnete kar s praga svojega doma in brezplačno, je to vsekakor velik plus. Foto: Thinkstock

Pred nakupom preverite politiko vračanja kosov. Politika vračila igra ogromno vlogo pri nakupovanju prek spleta prav zaradi nezmožnosti pomerjanja. O tej se je zato pametno pozanimati še pred nakupom. Preverite, koliko časa imate za vračilo (deset dni je odločno premalo), ali je brezplačno, kakšni so pogoji vračila ter kako in kdaj vam vrnejo denar. In še: kako poteka vračilo. Nekatera podjetja imajo to rešeno zelo elegantno, da lahko kos zapakirate v isto škatlo, v kateri ste ga prejeli, potem pa le še pokličete dostavljalca in mu predate pošiljko.

Kose, za katere niste prepričani, odložite v košarico in malo razmislite. Če ste si ogledali dražji kos ali pa takšnega, ki malce izstopa, ga shranite v košarico in počakajte dan ali dva. Tako boste malo razmislili, pretehtali pluse in minuse, trgovina pa vam bo v tem času morda prek elektronske pošte poslala kakšen kupon s popustom, da vas spodbudi k nakupu.

