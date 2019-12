Ličila za otroke: sporno darilo, ki lahko vsebuje nevarne kemikalije

Pred začetkom decembrskih prazničnih nakupov, ki jim, jasno, sledi obdarovanje, so v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) pod drobnogled vzeli ličila, namenjena otrokom, ki pogosto pristanejo tudi pod prazničnim drevescem.

Ocenili so 11 izdelkov v cenovnem razponu od 2,19 do 22,58 evra. Pregledali so kemijsko sestavo ličil za otroke, ocenili informacije, ki so na voljo potrošnikom pred nakupom, in preverili, ali je izdelek v potratni embalaži.

"Prav nobeno ličilo nima takšne sestave, ki bi jo lahko ocenili kot 'otrokom prijazno', če pustimo ob strani pomisleke, ali je komplet ličil sploh primerno darilo za deklice," so sporočili iz ZPS.

Kar v desetih od 11 kompletov, ki so jih ocenili, so izdelki za ustnice vsebovali mineralna olja, v nekaterih izdelkih so bili tudi potencialni hormonski motilci methylparaben in/ali propylparaben, prav vsi izdelki pa so vsebovali dišave, ki so potencialni alergeni.

Ob tem so v ZPS še sporočili, da seznam sestavin izdelka ni vedno preprosto dostopen, pri dveh izdelkih ga lahko kupec vidi šele, ko odpre embalažo oziroma odtrga nalepko na embalaži, česar pa ni mogoče storiti pred nakupom.

Prisotnost neželenih kemikalij, kot so mineralna olja, hormonski motilci in alergeni je pri otrocih še posebej problematična, saj tehtajo manj, zaradi tega pa je obremenitev s kemikalijami večja, so poudarili v ZPS.

Bleščice: nepotrebna mikroplastika iz nevarnih kemikalij

V ZPS so še opozorili, da mnoga ličila vsebujejo bleščice, ki so najpogosteje iz nevarnih kemikalij benzyl benzoate in polyethylene terephthalate, ob tem pa z nakupom in uporabo teh ličil kupec prispeva k dodatni obremenitvi okolja z mikroplastiko. Več kot polovica ocenjenih izdelkov je bila tudi v potratni embalaži, preveliki za vsebino.

