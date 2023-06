Al Pacino pri 83 letih četrtič postal oče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški igralec Al Pacino je pri 83 letih četrtič postal oče, poroča ET. Njegova 29-letna partnerka Noor Alfallah je rodila dečka, ki ga je par poimenoval Roman Pacino.

Rojstvo otroka je za ET potrdil Pacinov predstavnik Stan Rosenfield: "Potrjujem, da sta Al Pacino in Noor Alfallah pozdravila sina, ki mu je ime Roman Pacino. Drugih izjav in komentarjev ne bo."

Pacino je zdaj oče štirih otrok, Alfallahova pa je mama postala prvič.

Zahteval je test očetovstva

Kot smo že poročali, je Pacino, ko je izvedel, da je njegova 29-letna spremljevalka noseča, od nje zahteval, da naredi test očetovstva. Prepričan je bil namreč, da on ne more biti otrokov oče. Alfallahova je test opravila in ta je potrdil, da je otrok res Pacinov.

Al Pacino ima poleg novorojenčka Romana še tri otroke – 33-letno Julie Marie, ki jo je dobil v zvezi z učiteljico igre Jan Tarrant, ter 22-letna dvojčka Antona Jamesa in Olivio Rose, ki ju je dobil z igralko Beverly D'Angelo.

TV-producentka Noor Alfallah, s katero se Pacino videva od lanske pomladi, je bila sicer v preteklosti nekaj časa v zvezi z Mickom Jaggerjem, danes 79-letnim frontmanom skupine Rolling Stones, po njunem razhodu pa so jo povezovali tudi z igralcem in režiserjem Clintom Eastwoodom, a je takrat trdila, da ju veže le prijateljstvo.

Pacino in Noor se videvata od lanske pomladi. Foto: Profimedia

