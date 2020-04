Britanski komik Ricky Gervais ima veliko povedati čez bogate zvezdnike, ki se v času pandemije pritožujejo nad življenjem v karanteni, medtem ko sedijo v svojih vilah in se dolgočasijo, zdravstveni delavci pa opravljajo 14-urne izmene in se ne pritožujejo.

Ricky Gervais je bil besen, ko je videl, kako je britanski pevec Sam Smith "doživljal živčni zlom" medtem ko je sedel na stopnicah svojega 13,3 milijona evrov vrednega doma, in ko je slišal, da je slavna voditeljica Ellen DeGeneres karanteno v svojem dvorcu primerjala z zaporom.

Ellen DeGeneres facing backlash for comparing self-quarantine to "being in jail" https://t.co/cus9pAdjTO pic.twitter.com/frI2F2YxQO — CBS News (@CBSNews) April 9, 2020

"Ko bo vsega tega konec, nočem nikoli več slišati ljudi, kako se pritožujejo nad zdravstvom, nad medicinskimi sestrami. Delajo v 14-urnih izmenah in se ne pritožujejo, čeprav tvegajo svoja življenja in življenja svoje družine."

Ko pa vidim nekoga, kako se pritožuje v svojem dvorcu z bazenom, iskreno, tega ne bom poslušal.

Sicer se tudi sam zaveda svojih privilegijev in bogastva, a ne pozablja, od kod je prišel, je zaupal britanskemu tabloidu The Sun. "Bil sem četrti otrok priseljenca, ki je garal vsak dan do 70. leta. Med odraščanjem nisem imel denarja, nisem ga imel do svojega 40. leta, a sem vseeno imel vse," je dejal in dodal, da so vse najboljše stvari zastonj: prijatelji, narava, učenje in zdravstveni sistem.

Številni zvezdniki so izgubili stik z realnostjo

Sicer pa so se v zadnjih tednih v enaki luči kot Sam in Ellen pokazali še številni drugi zvezdniki, ki so v času pandemije pokazali pravo brezčutnost ali vsaj to, da živijo res močno oddaljeni od realnosti.

Med njimi je tudi Madonna, ki je v mlečni kopeli, polni vrtnic, sledilcem sporočila, da je novi koronavirus "veliki izenačevalec" in da "covid-19 ni mar, kako bogat ali slaven si", pri čemer je pozabila, da živi v ZDA, kjer je testiranje na ta virus privilegij, rezerviran za bogate.

Močno pa so skritizirali tudi igralko Gal Gadot, ki je skupaj s 24 zvezdniškimi kolegi, med njimi z Natalie Portman, Zoë Kravitz, Lyndo Carter, Amy Adams, Markom Ruffalom in Ashley Benson, zapela Imagine Johna Lennona.

Njihovo potezo so označili za skrajno neprimerno, saj o "svetu brez lastnine", kot gre besedilo, pojejo v svojih več milijonov evrov vrednih vilah.

