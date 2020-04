Igralka ljudi pozivala k samoizolaciji, doma pa priredila zabavo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priljubljeno nigerijsko igralko in njenega moža so aretirali zaradi rojstnodnevne zabave v času, ko v državi velja prepoved zbiranja večjih skupin ljudi.

Nigerijsko igralko Funke Akindele Bello in njenega moža so aretirali, potem ko mu je priredila rojstnodnevno zabavo v obdobju, ko v Nigeriji, podobno kot v marsikaterem delu sveta veljajo stroge omejitve gibanja in druženja, da bi zajezili okužbe s koronavirusom.

Še več, igralka je bila v Nigeriji celo obraz kampanje Ostani doma, a si je to zapoved očitno razlagala po svoje.

Po poročanju CNN je njen mož v soboto na Instagramu objavil video s svoje rojstnodnevne zabave, ki je vzbudil pozornost njegovih sledilcev, kmalu pa tudi policistov. "Na posnetku je bilo veliko število ljudi, ki so kršili državne odredbe," je pojasnil predstavnik policije v Lagosu.

Posnetek z zabave:

V Nigeriji trenutno velja prepoved zbiranja v večjih skupinah, omejitev so postavili pri 20 osebah, da bi tako zavrli širjenje koronavirusa.

Oba z možem sta že priznala krivdo, ni pa znano, kakšna kazen ju čaka.

Igralka se je medtem v videu na Instagramu že opravičila in dejala, da so bili na zabavi večinoma člani njene produkcijske ekipe, ki je v samoizolaciji v njenem studiu, in da na zabavi ni bilo nikogar, ki bi tja prišel z druge lokacije.

Oglejte si še: