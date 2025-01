V eksploziji cisterne z gorivom v Nigeriji umrlo najmanj 70 ljudi

Vozilo, ki je prevažalo 60 tisoč litrov goriva, je dopoldne zapeljalo z vozišča na cesti, ki povezuje prestolnico Abuja z mestom Kaduna. Po nesreči se je ob tovornjaku zbralo veliko ljudi, ki so želeli iztočiti gorivo.

🚨🇳🇬FUEL TANKER EXPLODES IN NIGERIA, KILLING AT LEAST 60



A petrol tanker overturned in Niger state, spilling fuel that ignited in a massive explosion, killing at least 60 people and injuring many more.



Most victims were impoverished locals who rushed to scoop up the spilled fuel.