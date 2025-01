Madžar se je držal vlaka, ki je drvel 282 kilometrov na uro

Madžarski potnik je vožnjo pri neverjetni hitrosti preživel brez poškodb, ko so ga zaslišali policisti, pa je navedel neverjeten razlog, zakaj je skočil na vlak.

Štiridesetletni Madžar je z vlaka, ki je iz Münchna peljal v Lübeck, na postaji v Ingolstadtu izstopil, da bi pokadil cigareto. Ko je opazil, da bo vlak odpeljal, je skočil na spojnico med vagonoma in se prijel za kable.

Hitri vlak je pospešil do hitrosti 282 kilometrov na uro, moškemu pa se je kljub temu uspelo vlaka držati, dokler ga niso po pozivu policije, ki so jo poklicali očividci na peronu, ustavili.

Strojevodja je vlak ustavil v mestu Kinding, približno trideset kilometrov severno od Ingolstadta, kjer so moškega aretirali. Ko so Madžara zaslišali policisti, je povedal, da je med vagone skočil, ker je imel na vlaku prtljago. Ugotovili so tudi, da se je na vlak vkrcal brez vozovnice.

Moški je vožnjo prestal brez poškodb, grozi pa mu visoka kazen zaradi ogrožanja varnosti in kazen zaradi vožnje brez vozovnice.