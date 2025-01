Lanskih 17,9 milijona potnikov je za skoraj 14 odstotkov več kot 15,75 milijona potnikov, kolikor so jih vlaki Slovenskih železnic prepeljali v letu 2023. Verjamejo, da je eden od razlogov, zaradi katerih je potovanje s slovenskimi vlaki privlačnejše, posodobitev potniških garnitur. Novim 52 garnituram proizvajalca Stadler se bo do konca leta pridružili še 20 garnitur, predvsem za neelektrificirane proge, ter štiri sodobne lokomotive in 20 vagonov, ki bodo potovali tudi v mednarodnih vlakih.

Pri Slovenskih železnicah posebej poudarjajo, da vsi električni vlaki Slovenskih železnic, tako v potniškem kot v tovornem prometu, uporabljajo izključno električno energijo iz obnovljivih virov, kar pomeni praktično nič ogljičnega odtisa.

Vlak Stadler Slovenskih železnic na reški železniški postaji. Z začetkom veljavnosti novega voznega reda sredi lanskega decembra vozita oba para vsakodnevnih vlakov med Ljubljano in Reko z novimi vlaki Stadler, ki tudi večkrat dnevno vozijo v Beljak in Gradec. Foto: Srdjan Cvjetović

Ali bo Avstrija prehitela Hrvaško?

Od 17,9 milijona lanskih potnikov jih je približno poldrugi milijon potoval v mednarodnem prometu. Skoraj dve petini jih je potovalo na Hrvaško in iz Hrvaške, le nekaj odstotnih točk manj pa jih je potovalo v Avstrijo ali iz nje.

Od uvedbe dodatnih neposrednih železniških povezav z novimi vlaki Stadler Slovenskih železnic z Gradcem in Beljakom 21. marca lani je število potnikov v Avstrijo in iz nje začelo močno naraščati, so sporočili iz Slovenskih železnic.