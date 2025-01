Foto: Instagram / kayash2000 Do nesreče je prišlo na magistralni cesti pri mestu Markyate severno od Londona. Vse okoliščine še uradno niso znane, voznik pa je sodeč po posnetku med pospeševanjem izgubil oblast nad avtomobilom, pri tem pa ga je zavrtelo na desno stran s ceste.

Tam je trčil ob obcestno svetilko in se prevrnil. Škoda na avtomobilu je seveda velika, ni pa še jasno, ali bo mogoče F40 obnoviti in ga vrniti na cesto. Neuradno naj bi bil za volanom mehanik oziroma predstavnik delavnice, kjer so za F40 opravili vzdrževalna dela, nato pa je avtomobil zapeljal na preizkusno vožnjo. Po poročanju policije so voznika po nesreči odpeljali v bolnišnico, njegove poškodbe pa naj ne bi bile hujše.

Foto: RM Sotheby's

F40 je eden najbolj kultnih Ferrarijevih superšportnikov, ki so jih izdelali vsega 1.315. Proizvodnja je potekala od leta 1987 do 1992. Bil je naslednik ferrarija 280 GTO. Pod taktirko inženirja Nicole Materazzija so ga izdelali ob 40-letnici Ferrarija in je bil zadnji model iz Maranella, ki ga je osebno odobril Enzo Ferrari.

Avtomobil je poganjal 2,9-litrski motor V8 z močjo 352 kilovatov (478 “konjev”). V svojem času je bil F40 najhitrejši, najzmogljivejši in tudi najdražji ferrari vseh časov.

Enega izmed F40 je imel tudi avstrijski dirkač formule ena Gerhard Berger. Foto: RM Sotheby's