Tragedija v Nigeriji: v stampedu na božičnem sejmu umrlo 35 otrok

Organizatorji božičnega sejma so obljubili, da bodo otrokom razdelili denar, poskrbljeno pa naj bi bilo tudi za hrano. Na sejmu se je zbralo ogromno število otrok, prišlo naj bi jih več kot pet tisoč, poroča BBC.

Nastal je kaos, v povezavi s tragičnim dogodkom je policija aretirala osem oseb, vključno z organizatorko Naomi Silekunola, sicer znano osebo v mestu Ibadan.

Zdravniki v eni izmed bolnišnic so za BBC povedali, da je bilo šest otrok hospitaliziranih, vendar sta le dva preživela. Skupaj je življenje izgubilo 35 otrok.

Otroci na sejem v upanju, da bodo dobili nekaj hrane in denarja

Nekateri starši so za BBC povedali, da so svoje otroke peljali na božični sejem že zgodaj zjutraj, več ur pred dogodkom, saj so upali, da bodo otroci dobili nekaj denarja in hrane.

To ni prvi takšen primer

To ni prvi takšen dogodek. Marca sta v stampedu na državni univerzi Nasarawa blizu glavnega mesta Abuja med razdeljevanjem riža umrli dve študentki. Izbruhnil je kaos, še najmanj 23 ljudi je bilo ranjenih.

Tri dni pozneje je v severni zvezni državi Bauchi umrlo najmanj sedem ljudi v drugem stampedu, ko sta filantrop in poslovnež delila denar.