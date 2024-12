Ukradel porscheja in se zaletel v drugo vozilo: umrl je dvoletni deček

V Angliji se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je za zdaj še neznani storilec ukradel porscheja in pri begu z njim trčil v drugi avtomobil. V nesreči je umrl dvoletni deček, štirje odrasli pa so utrpeli poškodbe in so na zdravljenju v bolnišnici, poroča Daily Mail. Policija pobeglega voznika še išče.

Policijo in reševalce so poklicali na Dartmouth Road v Smethwicku v West Midlandsu, potem ko je v soboto zvečer prišlo do trka med dvema avtomobiloma.

Reševalci so sporočili, da so malčka in štiri odrasle osebe odpeljali v bolnišnico. Deček je kljub naporom zdravnikom umrl, dve osebi so odpustili, dve pa se še borita za življenje.

Policija West Midlandsa je nemudoma sprožila lov za lastnikom sivega porscheja cayenna. Sporočili so tudi, da so opravili dodatne preglede avtomobila in odkrili, da je bil ukraden v začetku tega meseca.

"Naše misli ostajajo pri družini malega dečka v tem izjemno težkem času. Voznika porscheja pozivamo, naj se preda. Prav tako pozivam vse, ki so bili priča trčenju ali imajo morebitne posnetke, da stopijo v stik z nami," je dejal detektiv Paul Hughes iz enote za preiskovanje.