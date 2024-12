Ljubljanski policisti obravnavajo nesrečo, ki se je zgodila 10. decembra nekaj po 13. uri na Dunajski cesti v Ljubljani, v kateri sta bili udeleženi kolesarka in neznana mlajša voznica manjšega vozila bele barve. Voznico in morebitne priče pozivajo, naj se oglasijo ali pokličejo na Policijsko upravo Ljubljana.

Voznica je po nesreči poškodovani kolesarki ponudila zdravniško pomoč, nato pa je odpeljala s kraja nesreče, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin policisti naprošajo voznico in vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, da to sporočijo na številko 113 ali 01 583 88 20 ali se zglasijo na postaji prometne policije Grič 56.