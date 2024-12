Agencija za varnost prometa (AVP) letos ponovno poziva k odgovorni vožnji v prazničnem času. Do konca letošnjega novembra so zabeležili 1365 prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci v prometu. Kot so sporočili z agencije, je 61 odstotkov anketiranih priznalo, da so po uživanju psihoaktivnih snovi sedli za volan.

Na AVP opozarjajo na uničujoč vpliv, ki ga lahko ima vožnja pod vplivom alkohola, in posebej izpostavljajo nevarnosti zlorabe drog v prometu in nevarnih kombinacij drog, alkohola, zdravil in psihoaktivnih snovi.

Po uživanju psihoaktivnih snovi še alkohol, nato pa za volan

"V naši letošnji anketi je kar 61 odstotkov vprašanih priznalo, da so po uživanju psihoaktivnih snovi sedli za volan. Kot da to ni dovolj, je skoraj polovica od teh zaužila še alkohol," je v sporočilu izpostavila direktorica AVP Simona Felser. Ob tem je tudi poudarila, da takšni vozniki povzročijo kar 29 odstotkov vseh smrtnih žrtev.

V vseh zabeleženih prometnih nesrečah je umrlo 17 oseb, kar je enako kot lani. Prav tako na agenciji beležijo enako število hudo poškodovanih kot lani, in sicer 120, ter 579 lažje poškodovanih kot lani (542), kar je 6,8 odstotka več. Povprečna stopnja alkoholiziranosti naj bi tako do konca letošnjega novembra v vseh prometnih nesrečah znašala 1,38 promila, v smrtnih prometnih nesrečah pa 1,43 promila.

Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč pod vplivom alkohola so bili po podatkih agencije iz starostnih skupin 25-34 let in 35-44 let. Smrtne prometne nesreče pa so alkoholizirani vozniki najpogosteje povzročili zaradi neprilagojene hitrosti in nepravilne smeri vožnje.

Najmlajši alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč povzročili za petino več prometnih nesreč kot lani

AVP skrbi podatek, da so letos najmlajši alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč, stari od 15 do 17 let, povzročili za petino več prometnih nesreč kot v enakem obdobju lani.

"Že pri koncentraciji 0,5 promila alkohola se verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila pa poveča osemkrat v primerjavi s treznim voznikom. Pri 1,5 promila se tveganje za nastanek prometne nesreče poveča za kar 22-krat," so poudarili na agenciji.

Policisti so do novembra letos odredili 407.946 alkotestov, od tega je bilo 9440 pozitivnih. Odredili so tudi 1278 strokovnih pregledov na droge, od tega je bilo 188 pregledov pozitivnih. Pri povzročiteljih prometnih nesrečah pa je bil strokovni pregled na droge pozitiven v 91 primerih, so navedli na AVP.

Poleg nevarnosti alkohola opozarjajo tudi na vpliv drog na varno vožnjo in izpostavljalo, da ima vsaka droga svoje značilne akutne učinke in okvirno trajanje teh učinkov.

"Večina psihoaktivnih substanc zmanjša pozornost in podaljša reakcijske čase," je pri tem poudaril zdravnik iz kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana Martin Kurent. Ob tem so na AVP izpostavili še negativen vpliv nekaterih zdravil na varno vožnjo. Zato opozarjajo voznike, naj vedno prej preverijo možne vplive zdravil na sposobnost za varno vožnjo.

Decembra bo potekala nacionalna preventivna akcija

Tudi letos bo v zadnjih tednih decembra potekala nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi. Policisti bodo tako decembra, ki ga tradicionalno zaznamuje vrsta praznovanj, povečali nadzor na cestah po Sloveniji.

AVP bo v okviru akcije v sredo ob 9. uri organizirala poseben dogodek v Minicitiju, kjer bo poudarek na prometni varnosti in ozaveščanju najmlajših.