Pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani se je danes zbralo več ljudi, ki so se s prižiganjem sveč in polaganjem rož spomnili žrtev zrušenja nadstreška železniške postaje v Novem Sadu v začetku novembra, poroča portal N1. Dodajo oceno Policijske uprave (PU) Ljubljana, da se je zbralo do 100 ljudi.

Zbrani so po poročanju N1 s kredo narisali silhuete umrlih, na katere so položili rože. Opremljeni so bili s transparenti v srbskem in slovenskem jeziku. Na njih je ob podobi srbskega predsednika Aleksandra Vučića med drugim pisalo "Odidi, da se mi vrnemo". Uporabili so tudi transparente z rdečo dlanjo in sporočilom srbskim oblastem, da so njihove roke krvave.

Ljubljana 11.52h danas.

Ambasada Srbije.

Podrška studentima i protestima.

Bravo ljudi ❤️ pic.twitter.com/NDOKCnG9JR — Rotenschuhen (@rotenschuhen) December 14, 2024

Na PU Ljubljana so za N1 povedali, da se je zbralo do sto ljudi. Protest je trajal približno eno uro in potekal mirno. Kršitev javnega reda in miru niso zaznali. Protesta se je v večini udeležila mlajša populacija, še piše portal.

„Ruke su vam krvave“ i u Ljubljani: Nekoliko stotina ljudi odalo poštu stradalima https://t.co/GkwCqvp9RB — TV N1 Beograd (@n1srbija) December 14, 2024

Umrlo je petnajst ljudi

V zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu je 1. novembra umrlo 15 ljudi. Po nesreči se je po državi zvrstilo več protestnih shodov, na katerih so državljani zahtevali odgovornost lokalnih in državnih oblasti. Pridržali so 13 osumljencev, večina jih je v priporu.

Po zrušenju nadstreška je v minulem tednu svoje delo protestno ustavilo več kot 40 fakultet po državi. Ena od njihovih zahtev je objava dokumentacije o obnovi železniške postaje. Srbska vlada je dokumente začela objavljati in obljublja objavo vseh.