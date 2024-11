V Srbiji so pridržali 13. osumljenca zaradi zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahtevalo 15 življenj, so v nedeljo sporočili z državnega tožilstva. Sodišče je zanj po poročanju srbskih medijev odredilo mesec pripora tako kot za večino preostalih osumljencev.

Osumljenec, ki so ga pridržali v nedeljo, je bil na dan aretacije preostalih osumljencev nedostopen organom pregona. Sumijo ga kaznivega dejanja zoper splošno varnost v povezavi z neustreznim in nepravilnim izvajanjem gradbenih del, so še sporočili z novosadskega državnega tožilstva.

Med osumljenci v priporu tudi nekdanji minister

Srbska policija je v četrtek zaradi nesreče pridržala 12 ljudi. Osumljeni so kaznivih dejanj, za katera je po navedbah tožilstva zagroženo od dve do 12 let zapora.

Sodišče je v soboto za večino od njih za 30 dni podaljšalo pripor. Med njimi sta nekdanji srbski minister za promet Goran Vesić in nekdanji vodilni na srbskih železnicah Nebojša Šurlan. Za nekdanjo direktorico srbskih železnic Jeleno Tanasković in še enega osumljenega je sodišče odredilo trimesečni hišni pripor.

Dve osebi se še borita za življenje

V zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu, ki se je zgodila 1. novembra, je življenje izgubilo 15 ljudi, dva sta še vedno v kritičnem stanju. Po nesreči je po državi potekalo več protestnih shodov, na katerih so državljani zahtevali odgovornost lokalnih in državnih oblasti.

Postajo v Novem Sadu so prenovili julija, kar je bila že druga prenova od leta 2020. Srbske železnice sicer vztrajajo, da nadstrešek, ki se je zrušil, ni bil vključen v dela, ki sta jih opravljali dve kitajski podjetji.