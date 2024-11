V Srbiji podaljšali pripor za osumljene v zvezi z nesrečo v Novem Sadu

Sodišče je danes za 30 dni podaljšalo pripor za večino osumljenih v zvezi z zrušenjem nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je terjalo 15 smrtnih žrtev. Med njimi sta nekdanji srbski minister za promet Goran Vesić in nekdanji vodilni na srbskih železnicah Nebojša Šurlan, poročajo tuje tiskovne agencije.

Za nekdanjo direktorico za železniško infrastrukturo Jeleno Tanasković in še enega osumljenega pa je sodišče odredilo trimesečni hišni pripor. Ena oseba je še na begu in je zanjo razpisana tiralica.

Postajo v Novem Sadu so prenovili julija, kar je bila že druga prenova od leta 2020. Srbske železnice sicer vztrajajo, da nadstrešek, ki se je zrušil, ni bil vključen v dela, ki sta jih opravljali dve kitajski podjetji.

Srbska policija je v četrtek zaradi nesreče pridržala 12 ljudi ter začela zaslišanja. Osumljeni so kaznivih dejanj, za katere je po navedbah tožilstva zagroženo od dve do 12 let zapora.

Po nesreči je v Novem Sadu in drugod po Srbiji potekalo več protestnih shodov državljanov, ki so zahtevali odgovornost lokalnih in državnih oblasti.