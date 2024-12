Vučić: Jutri bomo objavili vso dokumentacijo o obnovi železniške postaje

Po Vučićevih besedah bo dokumentacija na vladnih spletnih straneh objavljena v četrtek okoli 9. ali 10. ure. Ob napovedi objave je srbski predsednik tiste, ki so trdili, da oblasti dokumentacijo skrivajo, obtožil vodenja hibridne vojne.

"Želim si, da izpolnimo to zahtevo, ki je pomembna zaradi resnice," je dejal Vučić in dodal, da ni nihče ničesar skrival. "Vse, kar smo ugotovili, vse, s čimer razpolaga tožilstvo, bo na voljo javnosti," je dejal po poročanju srbskega portala televizije N1.

Danes so se nadaljevali študentski protesti

Medtem so se v Srbiji danes zaradi neobjavljene dokumentacije nadaljevali študentski protesti in zasedbe fakultet. Uradno je trenutno blokiranih okoli 40 fakultet na univerzah v Beogradu, Novem Sadu, Nišu in Kragujevcu. Študenti, ki so jih marsikje podprli tudi profesorji, poleg objave dokumentacije zahtevajo tudi odpravo obtožb zoper aretirane in pridržane študente med protesti, ki so sledili nesreči v Novem Sadu.

Glede tega je Vučić danes dejal, da so bili vsi pridržani protestniki že izpuščeni. Dejal je tudi, da bo pomilostil vsakogar, ki bo obsojen zaradi "divjanja na ulicah". Po njegovih besedah bodo s tem izpolnjene vse zahteve študentov.

Srbske oblasti so pridržale 13 osumljencev

Študentski protesti so se v Srbiji začeli konec novembra po napadu na študente in profesorje beograjske fakultete za dramske umetnosti med eno od akcij v spomin na 15 smrtnih žrtev nesreče na novosadski železniški postaji. Napad je po navedbah študentov izvedla organizirana skupina, v njej pa naj bi bili tudi člani vladajoče Srbske napredne stranke (SNS).

V povezavi z nesrečo so sicer srbske oblasti pridržale 13 osumljencev, večina jih je v priporu.

Postajo v Novem Sadu so prenovili julija, kar je bila že druga prenova od leta 2020. Srbske železnice vztrajajo, da porušeni nadstrešek ni bil vključen v dela, ki sta jih opravljali kitajski podjetji.