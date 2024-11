Sodišče v Srbiji odpravilo pripor za nekdanjega ministra Vesića

Srbski mediji so v torek razkrili podrobnosti kazenske ovadbe proti Vesiću, ki je po lastnih besedah odstopil iz moralne odgovornosti. V njej med drugim piše, da so zgradbo železniške postaje odprli, čeprav so določena gradbena dela še potekala, o tem pa niso obvestili oddelka republiške gradbene inšpekcije.

Foto: STA/Tanjug