V srbski skupščini se je danes zgodil fizični obračun med poslanci vladajoče koalicije in opozicije. Poslance, ki so se prerivali in pretepali, so poskušali ločiti varnostniki, k miru je pozivala tudi predsednica skupščine Ana Brnabić. V parlamentu vladajo napete razmere zaradi nedavne tragedije v Novem Sadu, za katero opozicija krivi vladajoče.

Poslanci vladajoče koalicije in opozicije so prišli pred govorniški oder vsak s svojimi transparenti. Opozicija je v rokah po poročanju mreže Radio Slobodna Evropa držala liste, na katerih je bila narisana krvava dlan, poslanci vladajoče koalicije pa liste, na katerih je pisalo "rumeni izmečki hočejo vojno, Srbija hoče delo". V incident so bili vpleteni tudi nekateri ministri v vladi.

Pretep v srbski skupščini Foto: Reuters

Pri tem je po poročanju srbske javne radiotelevizije RTS prišlo do pretepa, prerivanja, obmetavanja s papirji in vodo, kar so posnele tudi kamere v dvorani, ki so prenašale zasedanje. Kaj govorijo drug drugemu, ni bilo mogoče slišati, ker je bil izključen zvok, prav tako ni jasno, kdo je začel obračun.

Razmere so se umirile po desetih minutah, ko se je med sprti strani spustila Brnabić in poslance vladajoče koalicije napotila nazaj na svoje sedeže, še poroča RTS.

Transparent, ki prikazuje krvave roke Vučića. Foto: Reuters

Opozicijski poslanci so pred zasedanjem napovedali, da bodo bojkotirali delo skupščine, ker je Brnabić zavrnila njihovo zahtevo po zasedanju o nezaupnici vladi zaradi nesreče v Novem Sadu, ko je 1. novembra v zrušenju nadstreška na tamkajšnji železniški postaji umrlo 15 ljudi.

Poslanci so se ob začetku današnjega zasedanja najprej z minuto molka poklonili žrtvam omenjene nesreče. Potrdili so tudi odstope ministra za gradbeništvo Gorana Vesića ter ministra za notranjo in zunanjo trgovino Tomislava Momirovića, ki je bil pred tem gradbeni minister.