Priprti srbski minister med gladovno stavko premeščen v bolnišnico

Nekdanjega srbskega ministra za gradbeništvo Gorana Vesića, ki od nedavnega priprtja gladovno stavka, so davi zaradi poslabšanega zdravstvenega stanja prepeljali iz zapora v bolnišnico, poročajo srbski mediji. Vesića in več drugih osumljencev so konec tedna priprli zaradi smrtonosne nesreče na novosadski železniški postaji 1. novembra.

Upravnik novosadskega okrožnega zapora Mile Jandrić je za srbsko tiskovno agencijo Tanjug danes pojasnil, da je Vesiću postalo slabo, zdravniki, ki so ga pregledali, pa so ugotovili, da ima težave. Obvestili so pristojnega sodnika, ta pa je odredil, da Vesića pregledajo v zdravstveni ustanovi v Sremski Kamenici pri Novem Sadu.

Vesića so z rešilcem prepeljali v bolnišnico, kjer so ga po specialističnem pregledu zadržali na koronarno-intenzivnem oddelku. Upravnik zapora je pri tem poudaril, da Vesić še vedno velja za priprto osebo.

Slabo zdravstveno stanje nekdanjega ministra je za Tanjug potrdil tudi njegov brat Zoran Vesić. Dejal je, da so s priporom zanj praktično podpisali smrtno obsodbo, saj je kronični kardiovaskularni bolnik, gladovna stavka pa da je še poslabšala njegovo zdravstveno stanje. Po pisanju portala srbskega časnika Blic je Vesić v ponedeljek prenehal piti tudi vodo.

V zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra je življenje izgubilo 15 ljudi, dva sta še vedno v kritičnem stanju. Zaradi nesreče so doslej pridržali 13 osumljencev. Za 11 od njih je sodišče odredilo pripor, za dva pa hišni pripor.

Nove podrobnosti o Vesićevih nepravilnostih

Srbski portal Nova.rs je danes medtem razkril podrobnosti kazenske ovadbe proti Vesiću. V njej med drugim piše, da so zgradbo železniške postaje odprli, čeprav so določena gradbena dela še potekala, o tem pa niso obvestili oddelka republiške gradbene inšpekcije.

Postajo so prenovili julija, kar je bila že druga prenova od leta 2020. V delu odredbe o izvedbi preiskave novosadskega državnega tožilstva je po pisanju omenjenega portala zapis o možnem vzroku nesreče, po katerem je mogoče sklepati, da so gradbena dela opravljali tudi na nadstrešku, ki se je zrušil, čeprav so srbske železnice vztrajale, da ni bil vključen v dela.