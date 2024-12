Študentski protesti so se začeli konec novembra, po napadu na študente in profesorje beograjske fakultete za dramske umetnosti med eno od akcij v spomin na 15 smrtnih žrtev nesreče na železniški postaji. Napad je po navedbah študentov izvedla organizirana skupina, v njej pa naj bi bili tudi člani vladajoče Srbske napredne stranke.

Protesti so se doslej razširili na več kot 30 fakultet v Beogradu, Novem Sadu, Nišu in Kragujevcu, kjer so prekinjena predavanja in vaje ter druge fakultetne obveznosti. Študenti so napovedali konec blokad, ko bodo izpolnjene vse njihove zahteve, v nasprotnem pa so zagrozili z zaostritvijo protestov, danes poroča portal N1 Srbija.

Zahtevajo konkretne podatke in kazenske ovadbe

Med glavnimi zahtevami študentov je objava celotne dokumentacije o prenovi železniške postaje in zavrnitev obtožb zoper aretirane in pridržane študente med protesti po nesreči. Zahtevajo tudi vložitev kazenskih ovadb proti napadalcem na študente in profesorje fakultete za dramske umetnosti ter povečanje proračuna na področju izobraževanja za 20 odstotkov.

Študentske blokade so podprli posamezni profesorji, aktivisti in politične stranke. Več kot 1.100 članov akademske skupnosti je po poročanju srbske tiskovne agencije Beta podpisalo tudi peticijo podpore. V njej so med drugim navedli, da študentje s svojim protestom opozarjajo na kršitev državljanskih pravic, vključno z ustrahovanjem, nezakonitimi aretacijami in nerazumljivim ravnanjem tožilstva do tistih, ki zahtevajo ugotovitev odgovornosti za zrušenje nadstreška.

Zaradi zrušenja nadstreška 1. novembra je umrlo 15 ljudi. Po nesreči je po državi potekalo več protestnih shodov, na katerih so državljani zahtevali odgovornost lokalnih in državnih oblasti. Zaradi nesreče so pridržali 13 osumljencev, večina jih je v priporu.

Postajo v Novem Sadu so prenovili julija, kar je bila že druga prenova od leta 2020. Srbske železnice vztrajajo, da nadstrešek, ki se je zrušil, ni bil vključen v dela, ki sta jih opravljali kitajski podjetji.