Prekmurcu zasegli 40 tisoč evrov gotovine in večjo količino konoplje

Z murskosoboške policijske uprave so sporočili, da so na območju Ljutomera, v neposredni bližini reke Mure, prijeli osumljenca, ki je gojil večji nasad prepovedane droge konoplje. Med opravljanjem hišne preiskave pa so našli še 40 tisoč evrov gotovine, za katero sumijo, da jo je pridobil s prodajo prepovedane droge.

Policisti so 58-letnemu osumljencu odvzeli prostost in na naslovu njegovega bivanja opravili hišno preiskavo. Tam so našli in zasegli večjo količino snovi, iz katere je osumljenec nameraval pridelati hašiševo olje. Našli in zasegli pa so tudi okrog 40 tisoč evrov gotovine, za katero sumijo, da jo je pridobil s prodajo prepovedane droge.

Nasad konoplje Foto: PU Murska Sobota

V preteklosti že obsojen za podobna dejanja

Osumljenec je bil v preteklosti že obravnavan in pravnomočno obsojen za istovrstna kazniva dejanja, zato je bil v torek s kazensko ovadbo priveden pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je zanj odredil pripor.

Pridelava hašiševega olja Foto: PU Murska Sobota