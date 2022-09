Žan Mahnič objavil rezultate toksikološke preiskave. Enako pričakuje od Luke Mesca.

Skupina poslank in poslancev s prvopodpisano vodjo poslanske skupine SDS Jelko Godec je danes v DZ vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je sicer včeraj zavrnila poslansko vprašanje poslanca SDS Žana Mahniča, ki je ministra za delo Luko Mesca pozval k testiranju na prepovedane droge. Mahnič je rezultat svojega testa objavil na Twitterju in Mesca pozval, naj enako stori tudi on.

Če ne uživaš prepovedanih drog, se ti ni problem testirati in rezultata javno objaviti. Sam sem se v ponedeljek, sedaj pa enako pričakujem od @LukaMesec, njegove odvetnice Urške Klakočar Zupaničič ter vseh ostalih koalicijskih poslancev in članov @vladaRS, ki temu nasprotujejo. pic.twitter.com/Yl9bfXw6SZ — Žan Mahnič (@ZanMahnic) September 8, 2022

Vodja poslancev SDS Jelka Godec je včeraj na seji kolegija predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič pozvala, da skladno s poslovnikom DZ pisna poslanska vprašanja posreduje naslovnikom, torej ministrom in vladi. Dve vprašanji poslancev SDS je namreč Klakočar Zupančičeva zavrnila, saj meni, da ne "spoštujeta telesne in duševne integritete posameznika", poroča STA.

Klakočar Zupančičeva zavrnila vprašanji Mahniča in Bah Žibertove

Predsednica DZ je zavrnila poslansko vprašanje poslanca SDS Žana Mahniča, ki je ministra za delo Luko Mesca pozval k testiranju na prepovedane droge, predvsem zaradi "pogostega neobičajnega in nervoznega obnašanja ter izjav".

Prav tako je Klakočar Zupančičeva zavrnila poslansko vprašanje poslanke SDS Anje Bah Žibert ministrici za pravosodje Dominiki Švarc Pipan in vladi v zvezi z izjavo ministrice o vojni in odnosu do žrtev.

Godčeva je tako Klakočar Zupančičevo pozvala, da nemudoma posreduje omenjeni pisni poslanski vprašanji ministroma in vladi. Meni, da je predsednica DZ že večkrat kršila poslovnik in da bo "treba razmisliti o predsednici državnega zbora".

Predsednica DZ pravi, da ne bo poštar

Klakočar Zupančičeva je ob tem zatrdila, da ima opozicija zoper predsednico DZ pravico uporabiti vsa pravna sredstva, sama pa bo spoštovala ustavo, pravni red države ter osebno in telesno integriteto vsakogar. Meni namreč, da postavljena vprašanja zadnjega niso upoštevala in "niso vredna, da jih postavlja poslanec, še manj, da prihajajo iz državnega zbora".

Ob tem je poslancem SDS očitala, da uporabljajo javna občila in Twitter "za izredno nizke izjave, ki segajo na področje občutljivih tem". Po njenem mnenju je nujen tudi dvig ravni komunikacije v parlamentu. "Naši državljani si zaslužijo višjo raven, in če želi gospod Mahnič ministra provocirati s tem, naj ga provocira, a jaz poštar ne bom," je še dejala.