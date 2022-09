Kovač: Ta vlada ne zgleda nič bolj operativna kot Šarčeva

Mineva sto dni od nastopa nove vlade Roberta Goloba. Obdobje vlade, ki je zaprisegla 1. junija letos, je zaznamovalo predvsem soočanje z energetsko in prehransko krizo, priprave na nov val epidemije koronavirusa, burno dogajanje v slovenskem medijskem prostoru in kadrovske spremembe.

Strokovnjake z različnih področji smo vprašali, kako ocenjujejo dosedanje delo 15. slovenske vlade. Odgovore pravnika in nekdanjega premierja Mira Cerarja, podjetnika Mateja Kovača, politologa in nekdanjega predsednika SD Igorja Lukšiča ter političnega analitika Mirana Videtiča si lahko preberete spodaj.

Miro Cerar, pravnik in nekdanji premier Foto: STA

Za kakršnekoli resne ocene je še prezgodaj, za zdaj lahko govorimo le o vtisih po prvih mesecih dela. Pravi učinki delovanja te vlade pa se bodo videli šele čez čas, verjetno v prihodnjem letu, nekaj pa seveda že prej. Vlada je z delom začela dokaj intenzivno, to je tudi razumljivo in pričakovano, saj se nahajamo v obdobju, ko nam grozi resna kriza. Sestaja se z vsemi deležniki družbe, gospodarstveniki, obnavlja socialni dialog in to je dobro, saj le tako prideš do dobrih rešitev. A to ni dovolj, na koncu bodo morali sprejemati odločitve. Poleg tega je vlada v tem času dala veliko obljub in zelo kmalu se bo videlo, katere so bile realne in katere ne. Če bi sklepali po vseh obljubah, se nam obeta samo dobro. Domnevam pa, da vseh ne bo mogoče uresničiti na način, kot si zamišlja vlada, čeprav bi si to vsi želeli. Ali bo uspešna pri premagovanju vseh izzivov, je vprašanje, ki ostaja, in o tem lahko za zdaj le ugibamo. Pomembno je, da vlada dela in pokaže, kaj od tega lahko udejanji.Tudi ta vlada se je znašla v specifični situaciji, ko se stanje krize podaljšuje. Na to vpliva tudi sama, s tem ko ne upošteva fiskalnega pravila. Skrbi me, tako kot me je skrbelo že pri prejšnji vladi, da država zelo veliko troši, nenazadnje to ugotavljajo fiskalni svet, različni strokovnjaki, in to pelje v situacijo, ki ne bo dobra za Slovenijo. Že zdaj imamo znaten proračunski primanjkljaj in javni dolg. Spomnim se, ko je finančni minister Klemen Boštjančič izjavil, da po rebalansu za to leto noben porabnik ne bo dobil manj, kot je želel. To je zelo nenavadna izjava v času, ko so napovedi za jesen dramatične in ko vemo, da bo kaj treba prihraniti tudi za težke čase. Tukaj nekaj ni v redu. Če je to možno tako izpeljati, pa tudi če se ta vlada sklicuje na prejšnjo, ki je dejansko veliko trošila, to ni pravi pristop. Seveda si državljani želimo, da bi imeli dovolj sredstev za vse, a država tega ne bo zdržala. Paziti moramo, da ne uvajamo takšnih strukturnih sprememb, ki le povečujejo izdatke, ker ne bomo imeli dovolj prihodkov. Skrbi me, ali bo država uspela postati dober gospodar s financami in premoženjem. Trenutno pokazatelji niso pravi.Poleg tega je bilo v tem času narejeno veliko kadrovskih sprememb. Vlada je s tem zelo pohitela, na mnogih področjih seveda razumljivo, saj mora postaviti svoje ekipe. Pojavili pa so se tudi nekateri zaskrbljujoči znaki, da bi šlo lahko kadriranje v smeri, ki ga je uveljavljala prejšnja vlada. To sem kritiziral takrat in bom tudi v prihodnje. Gre za pretirano kadriranje v smislu zamenjave vaših z našimi. Želim si, da bi vlada tukaj pokazala modrost, da bi seveda naredila menjave, ki so nujne, v primerih, ko gre za nekompetentne ljudi, da pa politični interesi, za katere že zaznavamo, da so v ozadju te vlade, ne bi šli predaleč. Spomnimo se sklepa vlade, ko se je odločila preverjati vse zaposlitve za dve leti nazaj v času prejšnje vlade. To so pokazatelji, ki so zaskrbljujoči, in to ni produktivno. Tudi ljudje so zaskrbljeni, ko vidijo iste procese. Treba se je ustaviti na pravi točki in se posvetiti pravim projektom.Do neke mere je indikator usklajenosti koalicije oziroma pokazatelj kondicije, v kateri se koalicija nahaja, tudi to, da zaenkrat niso bili sposobni najti pravih predsedniških kandidatov. To je nenavadno. Koalicija s tako visoko podporo za zdaj nima svojih močnih kandidatov, bodisi posamezne stranke bodisi kot celota. To je pokazatelj stanja duha v koaliciji. S tega seveda dolgoročno ne moremo ničesar sklepati, je pa to zagotovo zanimiv indikator.