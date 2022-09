GEN-I: Golobu smo plačali 200.692 evrov. Neto. Do 17. 11. 2021.

Premier Robert Golob je za vodenje GEN-I do 17. 11. 2021 dobil 200.692 evrov plače in nagrad, je podjetje GEN-I objavilo v poročilu o poslovanju, ki je bilo na portalu AJPES objavljeno danes. Tudi tokrat so v letnem poročilu navedli le neto plače predsednika in članov uprave, ne bruto zneskov zaslužkov za vsakega od njih. Druga podjetja objavljajo bruto zneske, ki so približno polovico višji. Iz letnega poročila bi lahko sklepali, da zdajšnji premier ni dobil dodatne, po nekaterih napovedih celo milijonske nagrade za uspešnost. So se pa podjetju stroški za plače in nagrade v vsem letu dramatično povišali. Skoraj podvojili so se: s 23 na 43 milijonov evrov.