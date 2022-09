Golob pri Macronu: Računamo na Francijo, ki lahko premakne stvari naprej

Predsednik 🇸🇮 vlade Dr. Robert Golob ob začetku delovnega obiska v Parizu: Najlepša hvala @EmmanuelMacron za vabilo. Razmere so takšne, da je mogoče trenutno krizo premagati le s tesnim sodelovanjem. pic.twitter.com/Sq3lwvaBlR — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 1, 2022

Golob in Macron sta izmenjala poglede na aktualne razmere na področju energetike, predvsem glede izjemnega povišanja cen na trgu elektrike v zadnjem času, ter govorila o investicijah v zeleni prehod.

"Glede energetike bi izpostavil tudi zeleni preboj in vlaganje v zelene tehnologije. Slovenija in Francija spadata v klub jedrskih držav. Svet si ne more privoščiti, da ne bi izkoriščal jedrske energije, ki je eden od odgovorov na trenutno energetsko krizo in izzive prihodnosti," je na srečanju dejal premier Golob in da lahko Francija premakne stvari naprej.

PV Golob: Francija je lahko na tem področju tista stabilna sila v EU, ki lahko premakne stvari naprej. Slovenija se ji bo pri tem z veseljem pridružila. Pri razogličenju sicer računamo tudi na sončno energijo, a računamo tudi na sodelovanje s Francijo pri jedrski energiji. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 1, 2022

"Mislim, da se strinjava o tem, da je treba hitro pripraviti strukturno reformo, da bi bolje nadzorovali cene energije na trgu, ki je postal popolnoma neuravnotežen, ter bolje ščitili našo industrijo in državljane," je povedal Macron, ki je Goloba označil za strokovnjaka na tem področju.

Slovenski premier se je strinjal z oceno francoskega predsednika, da so potrebne strukturne spremembe na evropskem trgu. "Pokazalo se je namreč, da skupni evropski trg, predvsem električne energije, ne deluje na pravi način," je povedal.

Macron: Golob razume pomen Zahodnega Balkana

Obenem se je Golob Macronu zahvalil, ker je bil v času francoskega predsedovanja Svetu EU "prvi evropski predsednik po dolgem času, ki je razumel pomen Zahodnega Balkana". "Razumel je, da je Zahodni Balkan in širitev EU na to področje v resnici izredno pomembno strateško vprašanje za Evropo in da ga ne smemo zanemarjati," je povedal.

Pod Macronovim pokroviteljstvom so uspeli narediti tudi velikanski korak v primeru Severne Makedonije, ki je skupaj z Albanijo julija začela pristopna pogajanja z EU, je dejal Golob.

Ob tem je spomnil na slovensko pobudo, da se status kandidatke za članstvo v EU podeli tudi Bosni in Hercegovini, kjer je po njegovih besedah podoben strateški interes.

Francoski predsednik je na vprašanje o francoskem stališču glede podelitve statusa kandidatke BiH dejal, da je pripravljen razpravljati o tem.

Med temami prvega dvostranskega srečanja Macrona in Goloba je še predlog evropske politične skupnosti, v kateri bi bile poleg članic EU še države v soseščini. Predsednik slovenske vlade je podprl to idejo.

Vojaška, humanitarna in gospodarska pomoč Kijevu

Govora bo še o vojni v Ukrajini in skupnih naporih za podporo Kijevu na vojaškem, humanitarnem in gospodarskem področju. Beseda bo tekla še o posledicah ruske agresije na ves svet, so napovedali v Macronovem uradu.

Pomembna tema pogovora francoskega predsednika in slovenskega premierja je tudi Zahodni Balkan oziroma širitev Unije na države v regiji. Slovenija poudarja, da je – sploh v luči ruske agresije na Ukrajino – treba izpolniti obljube in države v regiji vključiti v Unijo, saj jim v nasprotnem primeru grozi destabilizacija. Francija je sicer med bolj zadržanimi v Uniji glede širitve.