Golob sprejel glavna kolesarska protestnika. Janša se je odzval na Twitterju.

Sestanek s predsednikom vlade v iniciativi Glas Ljudstva (na fotografiji Tea Jarc, Robert Golob in Jaša Jenull) ocenjujejo kot konstruktiven in vzpodbuden, vlogo civilne družbe pa vidijo v tem, da postavlja ogledalo politiko, bdi nad potezami oblasti in aktivno ter strokovno sodeluje pri procesih odločanja. Za jesen napovedujejo okrepljeno delovanje na področju opazovanja uresničevanja podanih zavez ter spodbujanja k udeležbi na volitvah. Na lokalnih volitvah bodo volivce spodbujali k informiranim odločitvam glede kandidatov, na predsedniških pa bodo vzpostavili spletno orodje Volitvomat, ki bo volivcem pomagal pri izbiri kandidatov za predsednika republike. Foto: Vlada RS

Predstavniki iniciative Glas ljudstva, med drugim Tea Jarc in Jaša Jenull, ki sta v preteklih dveh letih postala znana kot neuradni vodji aktivističnega gibanja proti vladi Janeza Janše, so danes na sestanku s predsednikom vlade Robertom Golobom spomnili na zaveze, ki so jih koalicijske stranke podale volivcem. Govorili so o zdravstvenem sistemu, reformi političnega in volilnega sistema ter o urgentni depolitizaciji RTV Slovenija, so sporočili na novinarski konferenci po sestanku.