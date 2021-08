Na družbenem omrežju Twitter se danes vrstijo obsodbe nadlegovanja predsednika vlade s strani protivladnih protestnikov na čelo z aktivistko Teo Jarc, na katerih žalitve in provokacije se Janez Janša sicer ni odzval, temveč je z družbo planincev po nekaj minutah zapustil Triglavski dom na Kredarici.

Poslanka SDS Jelka Godec je dejanje protestnikov označila za primitivizem, ki se po njenem mnenju ni zgodil naključno, temveč je bil načrtovan:

Antropolog Dan Podjed meni, da so protestniki z nadlegovanjem predsednika vlade pljunili v lastno skledo in da s takšnim pristopom njihova želja, torej padec vlade, ne bo izpolnjena:

Nadlegovanje predsednika vlade na Kredarici je bil nov nepotreben pljunek v lastno skledo in dokaz več, da sta se nedostojno komuniciranje in poseganje v zasebnost iz digitalnega preselila v fizični svet. S takšnim pristopom vlada ne bo padla in glasov na volitvah ne bo več.