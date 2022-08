Nevarne besede Rusinje, ki jo Putin vabi za zaprta vrata

188. dan vojne v Ukrajini. Margarita Simonjan, urednica ruskega državnega medija RT in ena najvplivnejših propagandistk v Rusiji, se je na smrt zadnjega voditelja Sovjetske zveze Mihaila Gorbačova odzvala s kratkim sporočilom, s katerim po mnenju nekaterih med vrsticami namiguje, da bi morala Rusija ponovno združiti nekdanje sovjetske republike. Simonjanova, ki se za zaprtimi vrati redno srečuje s Putinom, je sicer že pred časom zatrjevala, da je Ukrajina, tudi nekdaj del Sovjetske zveze, v resnici ruska last.

Pomembnejši poudarki dneva:



19.00 Putinova medijska zaupnica bi obudila Sovjetsko zvezo?

18.31 Kuleba zamrznitev vizumskega sporazuma med EU in Rusijo označil za polovični ukrep

16.17 Inšpekcijska ekipa IAEA prispela v Zaporožje

15.54 Zunanji ministri EU za otežitev izdajanja vizumov ruskim državljanom

12.51 Rusija začela mobilizacijo v Moskvi in Sankt Peterburgu

12.05 Podoljak: Na okupiranih ozemljih ropajo podjetja in kmete

10.55 Ukrajinske sile v Hersonu uničile več ruskih poveljniških mest

9.40 Rusi: Uničili smo položaje ukrajinskega sistema zračne obrambe

8.22 Britanski obveščevalci: Ukrajina potisnila frontno črto

7.05 Inšpektorji IAEA prispeli v jedrsko elektrarno v Zaporožju

6.55 Rusija ponovno zaprla plinovod Severni tok 1

6.06 Zunanji ministri EU o vizumski politiki do Rusije

19.00 Putinova medijska zaupnica bi obudila Sovjetsko zvezo?

Šefinja medija Russia Today (RT) je danes v jutranjih urah na Twitterju zapisala: Gorbačov je mrtev. Čas je, da zberemo tiste, ki so se raztepli.

Горбачев умер.



Время собирать разбросанное. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) August 31, 2022

Kriptičen tvit? Ne ravno, menijo nekateri tviteraši, saj naj bi bilo kristalno jasno, k čemur poziva Simonjanova, sicer tesna zaupnica Vladimirja Putina in razpečevalka idej o sodobnem ruskem imperializmu: k ponovni obuditvi Sovjetske zveze oziroma ruskega imperija.

V letih pred in ob razpadu Sovjetske zveze, za katerega mnogi Rusi še danes krivijo prav Mihaila Gorbačova kot človeka, ki je izgubil oziroma zapravil nekdaj veličastni ruski imperij, so samostojnost namreč pridobile številne danes vzhodnoevropske in centralno-azijske države, ki jih Simonjanova med vrsticami označuje za razteple. Nekaterim je Rusija od začetka vojne v Ukrajini že grozila s sankcijami in celo vojaškim posredovanjem.

Margarita Simonjan in Vladimir Putin sta velika zaupnika, ki si določene stvari povesta tudi za zaprtimi vrati. Foto: Reuters

Tezo tistih, ki v objavi Simonjanove, danes ene najvplivnejših Rusinj, vidijo željo po združevanju Sovjetske zveze, podpira dozdajšnja retorika Putina in nekaterih vplivnih Rusov, ki so večkrat omenjali oziroma izpostavljali, Putin nazadnje junija na gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu, kako so nekdanji teritoriji Sovjetske zveze in predhodno Ruskega imperija z zgodovinskega vidika v resnici last Rusije, ter celo, da Ukrajina kot država sploh nima pravice do obstoja.

18.31 Kuleba zamrznitev vizumskega sporazuma med EU in Rusijo označil za polovični ukrep

Zamrznitev sporazuma o poenostavljenem izdajanju vizumov med EU in Rusijo, za katero so se danes zavzeli zunanji ministri članic unije, je "polovični ukrep", je po srečanju v Pragi dejal ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Zamrznitev sporazuma sicer pomeni otežitev postopkov izdajanja vizumov Rusom, ne pa prepovedi tega.

16.17 Inšpekcijska ekipa IAEA prispela v Zaporožje

Inšpekcijska ekipa Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je danes prispela v mesto Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine. Mesto, ki je sicer pod ukrajinskim nadzorom, je od elektrarne oddaljeno približno 120 kilometrov. Pot do elektrarne bo ekipa nadaljevala v četrtek.

Konvoj s 14-člansko ekipo naj bi v četrtek zjutraj nadaljeval pot do jedrske elektrarne po ozemlju, ki ga trenutno zaseda Rusija. Na kontrolni točki, ki je od Zaporožja oddaljena približno 40 kilometrov, so kilometrski zastoji v obe smeri, ruske oblasti so napovedale, da misija IAEA ne bo prejela posebnih prepustnic.

Ruske sile so jedrsko elektrarno s šestimi reaktorji, ki velja za največjo v Evropi, zasedle kmalu po začetku invazije na Ukrajino. Strah pred jedrsko katastrofo se je povečal po tem, ko so se na začetku tega meseca okrepili spopadi v njeni okolici. Obe strani se medsebojno obtožujeta obstreljevanja obsežnega kompleksa nuklearke. Foto: Wikimedia Commons

15.54 Zunanji ministri EU za otežitev izdajanja vizumov ruskim državljanom

Za določene skupine ruskih državljanov je vstop v EU že prepovedan, a so se na današnjem neformalnem zasedanju v Pragi zunanji ministri strinjali, da je treba narediti več.

"Bilo je politično strinjanje, da se popolnoma zamrzne sporazum o poenostavljenem izdajanju vizumov, sklenjen med EU in Rusijo," je dejal. Doslej je bil že zamrznjen za določene skupine ljudi, kot so uradniki in poslovneži, a zdaj ne bo veljal za nobenega ruskega državljana, je pojasnil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

"To bo bistveno zmanjšalo število novih vizumov, izdanih s strani članic EU. Postopek bo namreč zahtevnejši in daljši. To je skupen pristop," je povedal. To bo omogočilo, da bodo lahko države članice vizume izdajale po temeljiti preučitvi vsakega posameznega primera. EU namreč ne želi prekiniti stikov z Rusi, ki so proti vojni v Ukrajini, in z rusko civilno družbo.

12.51 Rusija začela mobilizacijo prebivalcev v Moskvi in Sankt Peterburgu

Ukrajinska obveščevalna služba je danes sporočila, da sta vojaška komisariata dveh največjih ruskih mest, Moskve in Sankt Peterburga, prejela navodila glede množičnega vpoklica prebivalcev na služenje vojaškega roka za nadaljnjo napotitev na Krimski polotok.

Po njihovih navedbah naj bi Rusija želela svojo obrambo Krima okrepiti s 1.200 vojaki. Prav tako dodajajo, da vojakom v podpis ne ponujajo pogodbe, kar "lahko kaže na varčevanje Rusije in nepripravljenost za plačilo vseh dodatkov, ki jih določa ruska zakonodaja."

12.05 Podoljak: Na okupiranih ozemljih ropajo podjetja in kmete

Kriminalne združbe v zadnjih tednih ropajo podjetja in kmete na zasedenih ozemljih v Ukrajini, je povedal ključni svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak.

Podoljak je razkril, da ukradeno blago odpeljejo v Rusijo, in namignil, da bo Ukrajina te dogodke poskušala preprečiti.

10.55 Ukrajinske sile v regiji Herson uničile več ruskih poveljniških mest

Ukrajinske sile naj bi v okolici mesta Herson v istoimenski regiji na jugu države med nadaljevanjem protiofenzive uničile več poveljniških mest in skladišč streliva ruskih sil. Po podatkih južnega poveljstva ukrajinske vojske so v zadnjih 24 urah izvedli 16 zračnih napadov.

Ukrajinsko topništvo naj bi zadelo štiri ruska poveljniška mesta in štiri mostove oziroma prehode čez reke v regiji Herson. "Hudi boji se nadaljujejo, naši vojaki delajo 24 ur na dan," je o razmerah na bojiščih po navedbah britanskega BBC dejal guverner regije Mikolajev Vitalij Kim.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sinoči v svojem rednem videonagovoru sicer ni posebej omenil ukrajinske protiofenzive, je pa dejal, da "aktivni spopadi potekajo vzdolž skoraj celotne fronte" na jugu, v regiji Harkov in v Donbasu.

Po navedbah Kijeva so ukrajinske sile do zdaj uničile "skoraj vse velike mostove" čez reko Dneper, v regiji Herson pa naj bi tako ostali "samo še mostovi za pešce".

Iz južnega poveljstva ukrajinske vojske so sporočili še, da je bilo mesto Mikolajev ponoči tarča "obsežnega bombardiranja" ruskih sil, v katerem sta umrla dva civilista, 24 pa jih je bilo ranjenih.

Medtem so z ruskega obrambnega ministrstva sporočili, da so ukrajinske sile po poskusu ofenzive v treh različnih smereh v pokrajinah Mikolajev in Herson izgubile več kot 1.200 vojakov in 139 tankov, oklepnih vozil in tovornjakov, navaja BBC, ki opozarja, da trditev ni mogoče preveriti.

9.40 Rusi: Uničili smo položaje ukrajinskega sistema zračne obrambe



Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je njihov raketni sistem Grad uničil ukrajinske položaje zračne obrambe in več kot deset vozil za dostavo streliva, vključno s tistimi za ameriške havbice. "Boji potekajo dan in noč," so navedli.

8.22 Britanski obveščevalci: Ukrajina potisnila frontno črto

Najnovejše poročilo britanskih obveščevalcev o vojni v Ukrajini navaja, da so "ukrajinske sile potisnile frontno črto in izkoristile razmeroma šibko rusko obrambo".

"V skladu s svojo doktrino bo Rusija zdaj verjetno poskušala zapolniti luknje v svoji liniji z uporabo vnaprej določenih mobilnih rezervnih enot," poroča obveščevalna služba britanskega ministrstva za obrambo.

"Rusija še naprej pospešuje prizadevanja za zbiranje novih okrepitev za vojno v Ukrajini. Bataljoni novega 3. armadnega korpusa so 24. avgusta zapustili svoje domače oporišče blizu Moskve, najverjetneje za nadaljnjo napotitev v Ukrajino," je dodano v poročilu.

7.05 Inšpektorji IAEA prispeli v jedrsko elektrarno v Zaporožju



Inšpekcijska ekipa Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) se je zgodaj zjutraj odpravila v jedrsko elektrarno Zaporožje, ki je trenutno pod ruskim nadzorom, je sporočil vodja agencije Rafael Grossi. Ob tem je poudaril, da je ekipa od obeh sprtih strani dobila vsa potrebna varnostna zagotovila.

Foto: Reuters "Res se zelo zavedam pomembnosti tega trenutka, vendar smo pripravljeni. IAEA je pripravljena. Po končani misiji bomo poročali. Tam bomo preživeli nekaj dni," je ob odhodu dejal Grossi. Dodal je, da se misija po šestih mesecih prizadevanj končno premika naprej.

Vodja IAEA je poudaril tudi, da je njegova ekipa dobila vsa potrebna zagotovila za varno pot do vojnega območja, ki je od Kijeva oddaljeno približno 450 kilometrov. "Gremo na okupirano ozemlje in za to so potrebna izrecna zagotovila, ne samo ruske strani, ampak tudi ukrajinske," je poudaril, preden se je v konvoju desetih belih terenskih vozil z oznakami ZN odpravil proti Zaporožju.

V torek je ekipo sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je strokovnjakom zahvalil za obisk in jih opozoril na nevarne razmere na območju nuklearke. Ob tem je še enkrat izpostavil potrebo po demilitarizaciji območja v okolici elektrarne.

6.55 Rusija ponovno zaprla plinovod Severni tok 1

Rusija je danes ponovno prekinila dobavo plina po plinovodu Severni tok 1, ki vodi prek Baltskega morja v Nemčijo. Po navedbah ruskega Gazproma je bil pretok ustavljen zaradi vzdrževalnih del, ruski energetski velikan pa je tudi sporočil, da to pomeni, da Nemčija ne bo prejemala plina od 3. ure zjutraj do sobote zjutraj.

Za četrtek je Gazprom napovedal tudi prekinitev dobave plina Franciji. Dobave bodo povsem ustavljene, vse dokler Francija ne bo plačala celotnega zneska, ki ga dolguje Gazpromu.

Pred tem so iz francoske državne energetske družbe Engie sporočili, da bo Gazprom Franciji zmanjšal dobave plina zaradi nesoglasij pri izvajanju nekaterih pogodb.

Evropske vlade so zaskrbljene, da bi lahko Rusija podaljšala zaustavitev kot povračilo za zahodne sankcije zaradi vojne v Ukrajini. Tak scenarij bi lahko poslabšal že tako veliko energetsko krizo.

6.06 Zunanji ministri EU o vizumski politiki do Rusije

Zunanji ministri držav članic EU bodo danes na neformalnem zasedanju v Pragi razpravljali o vizumski politiki do Rusije. Nekatere države si prizadevajo za prepoved izdajanja turističnih vizumov ruskim državljanom, druge pa bi to zgolj otežile z zamrznitvijo sporazuma z Rusijo. Zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pričakuje soglasje.

Za prepoved izdajanja turističnih vizumov se zavzemajo predvsem vzhodne in severne države članice, med drugim Litva, Estonija in Latvija, pa tudi Češka, ki trenutno predseduje Svetu EU. Češki zunanji minister Jan Lipavsky je poudaril, da v času vojne ni primeren čas za turizem, vendar pa to ne pomeni, da ne sme biti potovanj iz drugih razlogov, kot so humanitarni.

Nasprotovanje prepovedi pa sta med drugim izrazili Nemčija in Francija. Francoska zunanja ministrica Catherine Colonna je v Pragi poudarila, da je treba ločiti med odgovornimi za vojno, to so ruski predsednik Vladimir Putin in njegov krog ter ruski oligarhi, in običajnimi ruskimi državljani, umetniki, novinarji, študenti.

Do prepovedi je zadržana tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ki pa je bolj fleksibilna za razpravo o zamrznitvi sporazuma o poenostavljenem izdajanju vizumov z Rusijo. S tem bi izdajanje vizumov zgolj otežili.

Zamrznitev sporazuma iz leta 2007 se sicer nakazuje kot kompromisna rešitev, saj ministrom najverjetneje ne bo uspelo doseči soglasja o prepovedi izdajanja vizumov Rusom.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pričakuje, da bodo na zasedanju, na katerem zaradi neformalne narave ne morejo sprejemati odločitev, oblikovali jasno politično usmeritev glede vizumske politike do Rusije, ki bo soglasna.