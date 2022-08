Neolisenkovstvo, teorije o hermafroditskih Amazonkah, telegonija, mistični nooskop in DNK-rodoslovje. To so nekatere od čudaških psevdoznanosti, ki zadnja leta cvetijo v Putinovi Rusiji. Zadnja od omenjenih ruskih psevdoznanstvenih teorij pa se je razširila tudi v Slovenijo.

Agronom in biolog Trofim Lisenko (1898–1976) velja za najbolj smrtonosnega znanstvenika v času Sovjetske zveze. Lisenko je bil velik nasprotnik genetike in je trdil, da geni sploh ne obstajajo, ampak so nekakšna buržoazna zahodna izmišljotina.

Obračun z genetiki

V Sovjetski zvezi je bila tako avgusta 1948 genetika razglašena za psevdobiologijo in protiljudsko znanost, ki nima pomena za kmetijstvo. Na tisoče sovjetskih biologov so odpustili, številne so kazensko preganjali.

Lisenkova teorija, po kateri se lahko žita prilagajajo na ekstremne podnebne spremembe, te prilagoditve pa se potem dedujejo v naslednje generacije, je postala državna doktrina, ki se je ni smelo grajati, Lisenka pa je državna propaganda slavila kot velikega genija.

Preporod lisenkovstva v Putinovi Rusiji

Lisenko je s Stalinovim dovoljenjem obračunaval s svojimi tekmeci, podpiral ga je tudi Stalinov naslednik Nikita Hruščov. Čeprav so se njegove teorije izkazale za psevdoznanstvene, je Lisenko zadnja leta v Rusiji vse bolj čaščen, lisenkovstvo pa doživlja preporod.

Leta 2016 je ruski predsednik Vladimir Putin vodji nacionalnega raziskovalnega inštituta Kurčatov Mihailu Kovalčuku podelil državno odlikovanje. Fiziku Kovalčuku številni očitajo, da zagovarja psevdoznanstvene teorije. Foto: Guliverimage

V Rusiji je tako v zadnjih letih izšlo več knjig, v katerih poskušajo avtorji, številni med njimi so bili učenci Lisenkovih učencev, Lisenka prikazati kot pionirja epigenetike (to seveda ne drži, op. p.), domoljuba ter velikega znanstvenika, ki je premagal lakoto v Sovjetski zvezi in se uprl Zahodu. Na drugi strani genetike črnijo kot psevdoznanstvenike, šarlatane in narodne izdajalce.

Kremelj podpira psevdoznanost?

Neolisenkovstvo pa ni edina psevdoznanost oziroma lažna znanost, ki v času Putinove Rusije doživlja razmah. Kot je leta 2016 pisala novinarka Marija Antonova v ameriškem mediju Foreign Policy, Kremelj vse več denarja namenja čudaškim znanstvenikom in teoretikom zarot.

Antonova med vplivne ruske psevdoznanstvenike, ki so dobili krila v Putinovi Rusiji, med drugim šteje biologinjo Irino Ermakovo. Ta trdi, da so se moški razvili iz zgodnjih hermafroditskih, tj. dvospolnih, Amazonk.

Teorija o posebni človeški podvrsti

Prav tako je Ermakova prepričana, da so gensko spremenjeni organizmi oziroma gensko spremenjena hrana ameriško biološko orožje, s katerim poskušajo ZDA izpeljati genocid nad Rusi. Ermakova je s svojimi protizahodnimi pogledi zelo priljubljena med številnimi Putinovimi privrženci.

Ruska psevdoznanstvenica Irina Ermakova o dvospolnih Amazonkah:

Med vplivnimi ruskimi psevdoznanstveniki je tudi fizik Mihail Kovalčuk. Ta je brat milijarderja Jurija Kovalčuka, ki velja za osebnega Putinovega bankirja. Mihail Kovalčuk, ki je eden glavnih Putinovih znanstvenih svetovalcev, je pred leti ruskim senatorjem smrtno resno razlagal, da globalna elita pod vodstvom ZDA razvija posebno človeško podvrsto – genetsko drugačno kasto "služabnikov", za katero je značilno, da uživa le malo hrane, zgolj malo razmišlja in se razmnožuje le na ukaz.

Mistični nooskop in telegonija

S tem pa se seznam psevdoznanstvenikov, ki so blizu Putinovemu oblastnemu krogu, ne konča. Anton Vaino, vodja Putinovega osebja v Kremlju, je tako leta 2012 objavil članek o nooskupu, mističnem instrumentu, ki menda lahko napoveduje ter nadzoruje družbo in gospodarstvo s skeniranjem prostora.

Ana Kuznecova, ki jo je Kremelj septembra 2016 imenoval za zagovornico pravic otrok, pa menda verjame v telegonijo, arhaično psevdoznanstveno teorijo, po kateri ima rojeni otrok lastnosti vseh moških, ki so bili spolni partnerji njegove matere.

Psevdogenetik Kljosov

Med psevdoznanstvenike, ki poosebljajo nacionalistično-protizahodno stanja duha v Putinovi Rusiji, po pisanju Antonove spada tudi 75-letni biokemik Anatolij Kljosov. Ta je leta 1989, torej tik pred razpadom Sovjetske zveze, odšel v ZDA. Tu je delal več let, pozneje pa se je vrnil v Moskvo.

Ano Kuznecovo, ki zagovarja psevdoznanstveno teorijo o telegoniji, je Putin leta 2016 imenoval za vodjo komisije za pravice otrok. Teorija o telegoniji pravi, da rojeni otrok podeduje lastnosti vseh moških, s katerimi je imela njegova mama v preteklosti spolne odnose. Foto: Guliverimage

Od leta 2008 se Kljosov ljubiteljsko ukvarja z genetiko in izvorom narodov. Od leta 2010 izdaja knjige in objavlja svoje tekste na internetu, leta 2015 je v Moskvi odprl tudi inštitut oziroma akademijo za DNK-rodoslovje (DNK-genealogija v izvirniku), kot je Kljosov poimenoval svoje psevdoznanstveno ukvarjanje z genetiko. Svoje delovanje opisuje tudi kot novo znanost oziroma novaja nauka po rusko. Za DNK-rodoslovje tudi pravi, da je to domoljubna znanost.

Kaj je psevdoznanost Psevdoznanost je lažna oziroma navidezna znanost. O njej govorimo, ko poskuša kakšen slepar ali šušmar svojo izmišljotino ali zmotno sklepanje lažno prikazati kot dejstvo, do katerega je prišel z znanstveno metodo.

Kljosov o Rusiji kot kraju nastanka človeške vrste

Kljosov med drugim trdi, da se je anatomsko sodobni človek pred okoli 160 tisoč leti razvil v Rusiji oziroma na severu Rusije, za znanstveno potrjeno tezo, da se je anatomsko sodobni človek razvil v Afriki in od tod razselil po svetu, pa pravi, da je zgolj izraz zahodne politične korektnosti oziroma boja proti rasizmu.

Kljosov ne opravlja genetskih raziskav v laboratorijih, ampak samo spremlja ugotovitve genetskih raziskav pravih genetikov in jih nato poskuša zvito navleči na svoje psevdoznanstveno kopito.

Velikokrat tudi spreminja stališča. Tako je nekoč na eni od srbskih televizij popihal na dušo Srbom, da so starodaven narod, čez nekaj let pa je trdil, da je skupni prednik balkanskih oziroma južnih Slovanov (te enači s haploskupino I2a, ki je najpogostejša med balkanskimi Slovani) živel pred 2.200 leti. Kot trdi, so južni Slovani najmlajši od vseh Slovanov. Med balkanske Slovane Kljosov prišteva tudi Slovence (med Slovenci je sicer najpogostejša haploskupina R1a, I2a je šele na tretjem mestu, op. p.).

Ruski genetiki proti Kljosovu, ta jim očita rusofobijo

Zaradi njegovih psevdoznanstvenih oziroma protiznanstvenih teorij so se leta 2015 z javnim pismom oglasili številni ruski znanstveniki. Ti so mu očitali genetsko demagogijo oziroma DNK-demagogijo. Kljosov je kritikom odgovoril, da so lažnivci, podporniki rusofobije v sodobni ruski znanosti in peta kolona, tj. izdajalci Rusije.

Odlomek iz javnega pisma ruskih znanstvenikov "Dr. kemijskih znanosti Anatolij Kljosov trdi, da je ustvaril novo znanost, ki po formulah kemijske kinetike rekonstruira zgodovino ljudstev. To je povzročilo negativne odzive znanstvenikov - antropologov, arheologov, zgodovinarjev, genetikov, jezikoslovcev. Znanstveniki niso toliko zaskrbljeni, ker A. A. Kljosev izvaja aktivno propagando svoje psevdoznanosti, temveč zaradi zmanjšanja imunitete znanstvene skupnosti, ki je dovolila amaterski govor na akademskem odru. /…/ 'Nova znanost', namenjena 'preoblikovanju idej o preteklosti', zanika rezultate ne le genetike in antropologije, temveč tudi jezikoslovja in arheologije. Praindoevropski jezik na primer preimenuje v praslovanski …"

Kemik Kljosov, ki se je v začetku 21. stoletja prelevil v enega najbolj znanih ruskih psevdoznanstvenikov, s svojimi za lase privlečenimi teorijami pogosto nastopa v javnosti. To je kratek videoposnetek enega od njegovih televizijskih nastopov:

Kljosov in Putin proti skandinavski teoriji

Kljosov je tako kot Putin velik nasprotnik skandinavske teorije o nastanku Rusije in izvoru imena Rusi. Po tej teoriji, ki jo podpira večina znanstvenikov, so skandinavski Vikingi z območja današnje Švedske, ki so bili znani pod imenom Rusi, ustanovili Kijevsko Rusijo.

Maloštevilni skandinavski Rusi so se pozneje stopili s slovansko večino in prevzeli slovanski jezik, medtem ko so vzhodni Slovani prevzeli njihove ime. Kljosov trdi, da njegovo DNK-rodoslovje izpodbija to teorijo. V resnici je to teorijo genetsko mogoče ovreči ali potrditi samo z znanstveno analizo starodavnega DNK v izkopanih okostjih iz časa Kijevske Rusije, ne pa s psevdoznanstvenim DNK-rodoslovjem.

Ruska "nova znanost" v Sloveniji

Pri Kljosovu je treba omeniti, da imajo njegove psevdoznanstvene genetske teorije kar nekaj privržencev tudi v Sloveniji. Ti so njegovo psevdoznanstveno DNK-rodoslovje, ki ga v slogu Kljosova imenujejo tudi znanstveno domoljubje, prilagodili slovenskim razmeram in ga zlili z že nekaj desetletij staro domišljijsko venetsko teorijo.

Trditve, ki jih je navdihnila psevdoznanstvena teorija Kljosova, tako slišimo tudi na vsakoletnih razpravah o evropskih staroselcih v Bovcu. Verjetno številni navdušeni udeleženci razprav o domišljijsko-neznanstvenih teorijah o izvoru Slovencev niti ne slutijo, da pravzaprav zagovarjajo slovensko različico novaje nauke iz Putinove Rusije.

Kaj je DNK-rodoslovje DNK-rodoslovje oziroma DNA genealogy v angleščini je psevdoznanost, ki se osredotoča zgolj na Y-haploskupine in mtDNK-haploskupine, pri čemer te haploskupine obravnava neznanstveno in pogosto skupaj z za lase privlečenimi arheološkimi, zgodovinskimi in jezikoslovnimi teorijami. Ena od najbolj "odbitih" tez Kljosova pri Y-haploskupinah je ta, da je haploskupina R1b, ki ji pripada večina zahodnoevropskih moških (in tudi petina slovenskih moških), izvirno praturška. V resnici je R1b-M269, tako kot "bratska" haploskupina R1a, nesporno povezana s praindoevropsko govorečimi bronastodobnimi pastirji iz črnomorsko-kaspijskih step, ki so se pozneje razselili na vse konce Evrazije in pri tem širili indoevropske jezike. Vse pripadnike haploskupine R1a1 pa Kljosov po drugi strani popolnoma izenači s Slovani, te pa enači z Arijci, ki so zavladali Indiji. Sodobna znanstvena genetika oziroma arheogenetika poleg tega zadnja leta bolj preučuje genetske populacije, tako današnje kot starodavne. Torej ne preučujejo več samo haplotipe na Y-kromosomu in v mitohondrijskem DNK, ampak ves DNK, torej tudi avtosomne kromosome, ki predstavljajo večino človekovega dednega zapisa.