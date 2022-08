Uradno: v Ukrajini napočil trenutek, ki ga je svet čakal dva meseca

187. dan vojne v Ukrajini. Ukrajinska vojska je danes na več lokacijah na jugu države začela pred dvema mesecema napovedano protiofenzivo, katere cilj je frontno linijo pomakniti nazaj proti meji med Ukrajino in Rusijo ter ruske oborožene sile v prvi fazi pregnati iz okupirane regije Herson. Po poročanju neodvisnih ruskih medijev se je ruski obrambni minister Sergej Šojgu zaradi težav pri napadu na Ukrajino znašel na stranskem tiru pri Vladimirju Putinu. Rusija namerava po podatkih ukrajinske obveščevalne službe mobilizirati okoli 90 tisoč vojakov. Več kot 50 tisoč ruskih vojakov pa se bo ta teden udeležilo velike vojaške vaje na vzhodu Rusije, so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva.

O začetku protiofenzive je danes poročalo več medijev in drugih virov iz Ukrajine, uradno pa jo je, tako poroča tiskovna agencija Reuters, kasneje potrdila tudi predstavnica južnega poveljstva ukrajinskih oboroženih sil Natalija Humenjuk.

Protinapad poteka na več lokacijah na jugu Ukrajine, med drugim je načrtovan tudi preboj v okupirani regiji Herson. "Zdaj je uradno: začela se je bitka za Herson," je danes zapisal medij Kyiv Post.

⚡️Odeska Regional Administration: "It's Official: The Battle for Kherson Has Begun." — KyivPost (@KyivPost) August 29, 2022

Ukrajinci so o uspehu med drugim prepričani zaradi nedavnih učinkovitih napadov njihovega topništva, ki je v zadnjih dneh uničilo več ruskih skladišč z orožjem in strelivom.

Opozarjajo sicer, da imajo Rusi zaradi dolgotrajne okupacije na jugu Ukrajine precej ognjene moči, a bodo v primeru obsežnejšega bojevanja težje prejemali okrepitve, saj je zaradi številnih porušenih mostov močno motena njihova logistika.

Ilija Ponomarenko, eden od najbolj znanih ukrajinskih poročevalcev s fronte, je danes sicer opozoril, da od ukrajinske protiofenzive svet ne sme prehitro pričakovati preveč.

Let’s be careful about the reported Ukrainian breakthrough in Kherson Oblast.

Fighting has indeed been hard and Ukrainian artillery worked all night long.

Let’s see what comes next before we start expecting something really HUGE. pic.twitter.com/HtPUek8pLL — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) August 29, 2022

12.07 Več kot 200 napadov na mesto Orihiv

Ukrajina trdi, da so ruske sile v šestih urah izvedle več kot 200 napadov na ukrajinsko mesto Orihiv, je dejal Oleksandr Staruh, vodja regionalne vojaške uprave Zaporožja, kjer stoji največja jedrska elektrarna v Evropi.

"Gori središče mesta. Reševalne enote so imele več kot 18 intervencij in nadaljujejo gašenje požarov na objektih," je na Telegramu zapisal Staruh.

11.15 Rusija vpletenosti v napad na Duginovo obtožuje še enega Ukrajinca

Ruski preiskovalci so sporočili, da so identificirali še eno osebo, osumljeno vpletenosti v umor Darje Dugine, ruske novinarke ter hčerke skrajno nacionalističnega ideologa Aleksandra Dugina. Gre za 44-letnega ukrajinskega državljana, ki je v Rusijo vstopil in iz nje izstopil prek Estonije, je sporočila ruska obveščevalna služba FSB.

Moški naj bi glede na navedbe FSB sodeloval pri pripravah na dejanje, nato pa znova zapustil Rusijo, poročanje ruskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

29-letna novinarka in politologinja Darja Dugina je umrla, ko je njen avto 20. avgusta eksplodiral v stanovanjskem naselju v predmestju Moskve, ko se je vračala s festivala blizu Moskve, ki se ga je udeležila z očetom. Foto: Twitter FSB je še pred tem za umor obtožila tudi 43-letno ukrajinsko državljanko Natalijo Vovk, ki naj bi v rusko prestolnico prišla konec julija skupaj z mladoletno hčerko. Najela naj bi stanovanje v hiši, v kateri je živela Dugina, da bi pridobila informacije o njej. Na dan njenega umora pa naj bi se udeležili istega festivala kot ona.

Dugina je sicer veljala za vneto zagovornico ruske vojne proti Ukrajini, ki traja že pol leta.

11.08 Rusija napoveduje obsežno vojaško vajo

Več kot 50 tisoč ruskih vojakov se bo ta teden udeležilo velike vojaške vaje na vzhodu Rusije, so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva.

Vojaško vajo so poimenovali Vostok 2022, na njej pa bo sodelovalo več kot 50 tisoč ruskih vojakov, 140 letal, 60 vojaških ladij in drugih plovil.

Vojaška vaja, ki se bo začela v četrtek in končala prihodnjo sredo, naj bi potekala na vojaških poligonih v vzhodni Sibiriji, na ruskem Daljnem vzhodu in v Japonskem morju.

Na območje naj bi že prispeli vojaki, vključno z vojaki iz Belorusije, Kitajske in Indije.

Vaja, ki poteka pol leta po začetku ruske agresije na Ukrajino, je po navedbah ruskega obrambnega ministrstva namenjena zagotavljanju vojaške varnosti Rusije in njenih zaveznic.

10.33 Nov napad na Doneck, ubitih osem civilistov

Ruske sile so obstreljevale vojaško in civilno infrastrukturo v regiji Doneck v vzhodni Ukrajini v bližini mest Bahmut, Šumi, Jakovlivka, Zacevo in Kodema, je zjutraj sporočila ukrajinska vojska.

Guverner regije Doneck Pavlo Kirilenko je sporočil, da je bilo v včerajšnjih napadih v tej regiji ubitih osem civilistov. Rusija zanika napade na civiliste.

8.35 Rusi obnavljajo porušeno gledališče v Mariupolu

Ukrajina zatrjuje, da Rusi prenavljajo sredi marca letos zbombardirano gledališče v Mariupolu, da bi prikrili vojne zločine, je po navedbah The Guardiana povedal svetovalec župana Petro Andriuščenko. V gledališču je takrat umrlo okoli 600 civilistov, ki so se skrivali pred zračnimi napadi.

The rashists are hiding their own war crime - the mass murder of about 600 civilians in the Drama Theater of #Mariupol. They are in a hurry to eliminate all traces and evidence through "reconstruction". pic.twitter.com/0ifTfDOobe — Neil Hawker 🇺🇦 (@NeilHawker2) August 28, 2022

Dejal je, da Rusi gledališče obnavljajo pod krinko rekonstrukcije zaradi njegove zgodovinske vrednosti. "Ruski okupatorji prikrivajo svoje vojne zločine. S prenovo se jim mudi zakriti vse sledi in dokaze. In vse to pod krinko zgodovinske vrednosti," je po poročanju The Guardiana dejal Andriuščenko.

"Edina zgodovinska vrednost je, da so odvrgli dve bombi. In prav to zgodovinsko vrednost poskušajo okupatorji zdaj skriti," je dodal.

8.24 Rusija namerava mobilizirati okoli 90 tisoč vojakov



Rusija namerava po podatkih ukrajinske obveščevalne službe mobilizirati okoli 90 tisoč vojakov.

"Istočasno uporabljajo različne pristope: t. i. prostovoljne bataljone in rezervne bataljone oz. t. i. bataljone bojne rezerve vojske države, ki zdaj novačijo kandidate v vseh vojaških okrožjih po Rusiji, s katerimi bi nadomestili vojaške izgube," je včeraj povedal predstavnik glavne uprave za obveščevalne zadeve Vadim Skibicki.

7.52 Ekipa strokovnjakov IAEA na poti v jedrsko elektrarno Zaporožje

Ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je na poti v oblegano jedrsko elektrarno v Zaporožju in bo tja prispela ta teden, je danes prek Twitterja sporočil vodja agencije Rafael Grossi. Ekipa naj bi ocenila fizično škodo v elektrarni, stanje osebja in izvedla nujne nadzorne dejavnosti.

"Zagotoviti moramo varnost in zaščito največjega jedrskega objekta v Ukrajini in Evropi. Ponosen sem, da lahko vodim to misijo, ki bo še ta teden prispela v nuklearko v Zaporožju," je še zapisal Grossi. Na fotografiji, ki je bila priložena tvitu, vodja IAEA pozira z ekipo 13 strokovnjakov.

Strokovnjaki IAEA naj bi ocenili fizično škodo v elektrarni, ugotovili funkcionalnost njenih varnostnih in zaščitnih sistemov, ocenili stanje osebja in izvedli nujne nadzorne dejavnosti, so po navedbah dpa še sporočili iz agencije.

Grossi sicer že več mesecev opozarja na "zelo realno nevarnost jedrske nesreče" v Zaporožju in poziva k obisku skupine strokovnjakov v nuklearki. O obisku se razpravlja že več mesecev, vendar pa so bili pogovori do zdaj neuspešni, med drugim zaradi pomanjkanja varnostnih jamstev. Kijev je bil obisku sprva nenaklonjen tudi zaradi strahu pred tem, da bi ta legitimiral rusko okupacijo nuklearke, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski operater jedrskih elektrarn Energoatom je preteklo soboto opozoril, da obstaja nevarnost uhajanja radioaktivnih snovi iz elektrarne. Tako ukrajinska kot ruska stran sta nato v nedeljo zatrdili, da stopnja radioaktivnega sevanja ostaja običajna.

Med četrtkom in petkom prejšnji teden je bila elektrarna zaradi spopadov prvič v svoji 40-letni zgodovini odrezana od ukrajinskega električnega omrežja.

7.44 Ruski vojaki se norčujejo iz obrambnega ministra

Po poročanju neodvisnih ruskih medijev se je ruski obrambni minister Sergej Šojgu zaradi težav pri agresiji na Ukrajino znašel na obrobnem položaju v ruskem vodstvu. Ruskega predsednika Vladimirja Putina o poteku vojaških operacij neposredno obveščajo kar operativni poveljniki, je v dnevnem poročilu o razmerah v Ukrajini zapisalo britansko obrambno ministrstvo.

Foto: Guliverimage "Ruski častniki in vojaki se verjetno ob slabem napredovanju na bojišču posmehujejo Šojguju zaradi njegovega neučinkovitega vodenja," razkriva britansko ministrstvo.

"Ruski obrambni minister Šojgu se je dolgo boril proti očitkom o pomanjkanju vojaških izkušenj. Večino svoje kariere je namreč preživel v gradbenem sektorju in na ministrstvu za izredne razmere," dodajajo britanski obveščevalci.