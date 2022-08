Putinova železna dama osupla ob besedah ruskega politika #vŽivo

188. dan vojne v Ukrajini. Ruski poslanec Mihail Deljagin je v eni od najbolj gledanih pogovornih oddaj v Rusiji, 60 minut na kanalu Rusija-1, kritiziral dejstvo, da si ruski oligarhi z državnim denarjem kupujejo jahte. Voditeljici Olgi Skabejevi in drugim gostom oddaje so se ob besedah Deljagina zmračili obrazi. Skabejeva je z njegovega opisa sistemske težave na koncu preusmerila pozornost na njeno pričakovanje, da se bo tako ali tako zgodila jedrska apokalipsa in težave torej ne bo treba reševati.

Pomembnejši poudarki dneva



16.48 Ruski poslanec na Putinovi televiziji kritiziral Putinove zaveznike

Pogledi voditeljice in drugih gostov oddaje ob besedah poslanca Dume Mihaila Deljagina, ki je bil kritičen do odtekanja ruskega državnega denarja v žepe oligarhov, ki so tesno povezani s Putinom, govoril pa je tudi o nacionalizaciji premoženja ruske elite in za trenutek celo izrazil dvom, da lahko Rusija dobi vojno v Ukrajini. Šlo je stvari, ki jih gledalci propagandne oddaje, namenjene poveličevanju ruske vojske, malikovanju Putina in žaljenju Zahoda, praviloma ne slišijo nikoli. Foto: Twitter / Posnetek zaslona

Mihail Deljagin, poslanec Dume, je v oddaji 60 minut na televiziji Rusija-1, ki je v lasti ruske vlade in velja za drugo najbolj gledano televizijsko postajo v Rusiji, opozoril na sistemsko težavo, da si z denarjem, ki bi moral plemenititi državno blagajno, ruski oligarhi kupujejo superjahte. Posebej je navedel Vladimirja Potanina in Alekseja Mordašova, danes najbogatejša Rusa. Prvi velja tudi za člana ožjega kroga ruskega predsednika Vladimirja Putina, drugi pa je dobrodušno financiral številne projekte Putinovih prijateljev.

Deljagin, ki je govoril tudi o nacionalizaciji premoženja ruske elite, je s svojo kritiko vladajoče ruske klike in celo izražanjem dvomov o ruski zmagi vidno presenetil voditeljico oddaje Olgo Skabejevo, tako imenovano železno Lady Putinove TV, za kar velja postaja Rusija-1, in druge goste oddaje, med drugim poznavalca mednarodnih odnosov Dmitrija Jegorčenkova.

Meanwhile in Russia: state TV pundits warn that the delegation from the International Atomic Energy Agency (IAEA) may covertly place mines at the Zaporizhzhia nuclear power plant, but there is so much more happening in this clip, even some criticism of the gov't. Awkward moments. pic.twitter.com/6Knpwal8Qc — Julia Davis (@JuliaDavisNews) August 30, 2022

Ob besedah Deljagina vidno zgrožena Skabejeva, ki je pred tem prešerno izrazila željo, da Rusija napade zahodne centre odločanja, se je na njegovo mnenje odzvala s pričakovanjem, da se bo verjetno tako ali tako zgodila jedrska apokalipsa in dolgoročna strategija za reševanje ruskih sistemskih težav ne bo potrebna. Na vprašanje Deljagina, kaj bo, če se to ne zgodi, pa je z nasmeškom odgovorila, da vse nakazuje na to, da jedrska apokalipsa bo.

Deljagin, ki sicer velja za podpornike ruskega napada v Ukrajini in vojnega hujskača, je kritiki ruskih težav z odtekanjem državnega denarja v žepe oligarhov sicer namenil le del svojega govora. Med drugim je tudi namignil, da bi agencija za jedrsko varnost IAEA, ki bo obiskala ukrajinsko jedrsko elektrarno Zaporožje, tam lahko nastavila mine, in voditelje mednarodnih organizacij, na primer zveze Nato, označil za intelektualno manj sposobne.

V isti oddaji so gostje pred dnevi sicer tudi trdili, da se morata Rusija in Ukrajina združiti, nato pa lahko skupaj napadeta Varšavo in Berlin:

Kremlin propagandists are trying to convince their audiences that Ukrainians will somehow forgive and forget Putin's atrocities, making comparisons to Chechnya and ludicrously predicting that someday, shoulder to shoulder with Russians, Ukrainians will invade Poland and Germany. pic.twitter.com/uvw43YHJNf — Julia Davis (@JuliaDavisNews) August 24, 2022

13.02 Rusija trdi, da bo gospodarska rast padla le za dva odstotka

Gospodarstvo Rusije se bo letos skrčilo za nekaj več kot dva odstotka. To je precej manj od pričakovanj, nižja bo tudi inflacija, je povedal prvi podpredsednik vlade Andrej Belousov.

Rusko gospodarstvo so sicer prizadele obsežne sankcije zahodnih držav zaradi njene invazije na Ukrajino, vendar se je izkazalo, da posledice niso tako hude, kot so se sprva bali, ugotavlja Reuters. Belousov je v ponedeljek dejal, da bo ruski bruto domači proizvod (BDP) letos upadel "nekaj več kot dva odstotka", leta 2023 pa največ en odstotek.

Ministrstvo za gospodarstvo je še sredi avgusta ocenilo, da se bo BDP letos znižal za 4,2 odstotka. Pred tem so sicer opozorili, da bi lahko padel za več kot 12 odstotkov, največ po krizi sredi 90. let prejšnjega stoletja.

Kljub obsežnim sankcijam in odhodu številnih tujih podjetij iz Rusije vlada ni opazila znakov poslabšanja razmer na trgu dela, je na seji vlade, ki jo je prenašala televizija, dejal Belousov. Stopnja brezposelnosti je junija znašala 3,9 odstotka, kar je najmanj, odkar je statistični urad pred 30 leti začel objavljati podatke, kažejo podatki baze Eikon.

Inflacija naj bi se letos gibala med 12 in 13 odstotki, je dejal podpredsednik ruske vlade, potem ko je aprila letos poskočila na najvišjo raven v zadnjih 20 letih na 17,8 odstotka.

12.26 Ruska stran Kijev znova obtožuje obstreljevanja nuklearke

Ruska stran je ukrajinsko vojsko danes znova obtožila obstreljevanja nuklearke v Zaporožju in menila, da želi Kijev na ta način onemogočiti delovanje ekipe Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA). Ekipa strokovnjakov bo v nuklearki v prihodnjih dneh začela delo, tam pa naj bi ostala do sobote.

V bližini skladišča za izrabljene gorivne elemente sta odjeknili dve eksploziji, je danes sporočila vojaška uprava, ki jo je Rusija nastavila v mestu Energodar, in za napad obtožila Kijev. Po navedbah ruskih predstavnikov se obstreljevanje še nadaljuje.

12.22 Rusija odgovarja Srbiji

Potem ko je podpredsednica srbske vlade Zorana Mihajlović pretekli teden obtožila ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, da zlorablja odločitev Srbije, da ne uvede sankcij proti Rusiji, so iz Moskve danes sporočili, da očitno ni dobro seznanjena z realnimi odnosi med državama.

"Ocene in izjave ruskih političnih predstavnikov nikomur ne dajejo povoda in pravice za namigovanja, da poskušajo zlorabiti tradicionalno prijateljske in poštene odnose s Srbijo, ki temeljijo na enakopravnosti, spoštovanju in medsebojnem razumevanju," so sporočili z ruskega zunanjega ministrstva za Ria Novosti.

Zatrdili so, da Rusija ne poskuša zlorabiti prijateljskih odnosov s Srbijo. Ob tem so zavrnili obtožbe Mihajlovićeve, da Lavrov, namesto da bi spoštoval srbsko odločitev o neuvedbi sankcij proti Rusiji, zlorablja to dejstvo in ga predstavlja kot podporo Srbije ruski strani v vojni z Ukrajino.

Na ministrstvu so dodali, da spoštujejo željo Beograda po uravnoteženi in neodvisni politiki. To je po njihovih besedah mogoče opaziti tudi v tem, da se Srbija ni pripravljena pridružiti sankcijam Zahoda proti Rusiji.

"Ko gre za odločitev Srbije, gre za samostojno izbiro, ki je na Zahodu ne morejo sprejeti. V nasprotju z nami poskušajo pritiskati na Srbe," so še sporočili iz Moskve.

Mihajlovićeva je Rusijo zlorabljanja Srbije v vojni z Ukrajino obtožila po obisku srbskega notranjega ministra Aleksandra Vulina pretekli ponedeljek v Moskvi. Tam je Vulin izjavil, da je Srbija edina država v Evropi, ki ni uvedla sankcij proti Rusiji in tako ni postala del protiruske histerije, ter poudaril, da je Srbija samostojna in neodvisna država, ki si sama izbira svoje prijatelje.

10.33 V regiji Herson po protiofenzivi Ukrajine siloviti spopadi

V regiji Herson potekajo hudi boji na skoraj celotnem ozemlju, so sporočili iz Kijeva. Ukrajinske sile naj bi tam na več mestih prebile frontno črto, medtem ko naj bi imela Moskva po navedbah Pentagona vse več težav z iskanjem novih vojakov za bojevanje v Ukrajini.

V današnjem ruskem obstreljevanju drugega največjega ukrajinskega mesta Harkov je medtem umrlo najmanj pet ljudi, še vsaj sedem pa jih je bilo ranjenih, so prek Telegrama sporočile tamkajšnje oblasti. Guverner regije Oleg Sinegubov je prebivalce pozval, naj ostanejo v zakloniščih.

Moskva vse težje najde nove vojake za bojevanje v Ukrajini, pa so v ponedeljek po navedbah AFP sporočili iz Pentagona. Po besedah neimenovanega visokega obrambnega uradnika ZDA naj bi Rusija nove vojake rekrutirala celo iz zaporov, številni novinci pa naj bi bili starejši, v slabi kondiciji in premalo usposobljeni.

Ruski predsednik Vladimir Putin je pretekli četrtek napovedal, da bo Rusija od januarja prihodnje leto naprej povečala število vojakov za približno deset odstotkov, in sicer na 1,15 milijona. Po oceni Pentagona "ta prizadevanja verjetno ne bodo uspešna, saj Rusija v preteklosti ni izpolnjevala ciljev glede osebja in števila pripadnikov". Že pred invazijo na Ukrajino naj bi Moskvi manjkalo 150 tisoč vojakov do zastavljenega cilja milijon pripadnikov.

10.25 Luknje na strehi jedrske elektrarne v Zaporožju

Ameriška družba za vesoljsko tehnologijo Maxar Technologies je objavila satelitske posnetke jedrske elektrarne Zaporožje, na kateri je videti luknje na strehi hale za skladiščenje urana.

Jedrska elektrarna na jugu Ukrajine, ki so jo marca zasegle ruske sile, a v njej še vedno dela ukrajinsko osebje, je že več dni žarišče konfliktov. Obe strani se medsebojno obtožujeta obstreljevanja obsežnega kompleksa nuklearke, ki se ponaša s šestimi reaktorji.

Foto: Reuters Na poti v največjo jedrsko elektrarno v Evropi je ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), ki naj bi pregledala in ocenila morebitno škodo na objektih. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je ekipa že prispela v Kijev. V nuklearki naj bi se po poročanju spletnega portala The Guardian zadrževala od srede do sobote.

Misija pod vodstvom vodje IAEA Rafaela Grossija bo ocenila delovne pogoje in preverila varnostne sisteme, so sporočili iz organizacije s sedežem na Dunaju.

8.15 Rusi trdijo, da je poskus protiofenzive neslavno propadel

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je, potem ko so ukrajinske sile po tednih zastoja v vojni sprožile ofenzivo blizu mesta Herson, ruske vojake pozval k begu, da si tako rešijo svoja življenja. Dejal je, da ukrajinska vojska prevzema ozemlje.

Rusija medtem trdi, da ukrajinski napad ni bil uspešen. Trditve tako ene kot druge strani sicer niso bile neodvisno preverjene.

Oleksij Arestovič, svetovalec Zelenskega, je pojasnil, da je bila ruska obramba v regiji Herson "prebita v nekaj urah".

Po njegovih navedbah so ukrajinske sile obstreljevale trajekte, s katerimi je Rusija oskrbovala žep na zahodnem bregu reke Dneper v regiji Herson.

7.55 So Ukrajinci znova merili na ključni most?

Ukrajinci naj bi znova merili na most Antonovski v regiji Herson, ključni most za prehod ruskih čet. Most je bil že večkrat tarča, a je še vedno prevozen.

Na Twitterju se je pojavil posnetek, kjer je videti eksplozijo, šlo pa naj bi za prav ta most.

7.25 Ruska vojska se reorganizira

Več brigad ukrajinskih oboroženih sil je okrepilo topniške napade na frontnih območjih po južni Ukrajini, v svojem rednem dnevnem poročilu o razmerah v Ukrajini poroča britansko obrambno ministrstvo.

Ukrajinski napadi dolgega dosega še naprej ovirajo ​​rusko oskrbo. Razsežnosti ukrajinskega napredovanja britanski obveščevalci še ne morejo potrditi. Navajajo pa, da si je Rusija od začetka avgusta močno prizadevala okrepiti svoje sile na zahodnem bregu reke Dneper okoli Hersona.

"Rusi so najverjetneje okrepili 49. armado južnega vojaškega poveljstva s komponentami 35. armade vzhodnega vojaškega poveljstva. Večina enot okoli Hersona verjetno nima dovolj vojakov in so odvisne od šibkih oskrbovalnih verig prek trajektov in pontonskih mostov. Ta integracija enot kaže na pomembno reorganizacijo ruskih sil v Ukrajini," piše ministrstvo.

"Obstaja velika verjetnost, da se je Rusija lotila racionalizacije več napol neodvisnih operativnih poveljstev, ki so bila kriva za slabe rezultate na začetku invazije. Če bo Ukrajina sposobna trajno izvajati ofenzivne operacije, bo kohezija te strukture verjetno ključni dejavnik v sposobnosti preživetja ruske obrambe na jugu," dodajajo britanski obveščevalci.

6.30 Ukrajina trdi, da so Rusi utrpeli velike izgube

Časnik Kyiv Independent poroča, da so ruske sile na jugu Ukrajine po včerajšnjem začetku protiofenzive utrpele velike izgube.

Ukrajinska vojska je sporočila, da so ubili 82 ruskih vojakov in uničili 30 različnih vrst vojaške opreme, vključno s tanki, raketnimi sistemi, oklepnimi vozili in podobno.

2.00 Alkohol je domnevno velika težava glavnega ruskega aduta za nadaljevanje invazije

Ruska vojska v podeželskem kraju Mulino, kjer je eno od večjih središč za urjenje, od junija na podporo invaziji v Ukrajini pripravlja pripadnike novega tretjega korpusa ruskih kopenskih sil.

Gre za prostovoljne vojake, stare od 18 do 50 let, ki so jim ruske oblasti v zameno za sodelovanje v bojnih operacijah v Ukrajini ponudile za ruske razmere precej visoko plačilo in nadomestilo za primer hujše poškodbe ali smrti. V tretji korpus naj bi se po pričakovanjih kopenskih sil ruske vojske vključilo od 15 tisoč do 60 tisoč mož.

Mulino je z vseh strani obkrožen z vojaškimi objekti. Foto: Google maps

V kraju Mulino imajo, tako poroča The Wall Street Journal, ki navaja objave z ruskega družbenega omrežja VK, s prostovoljnimi vojaki tretjega korpusa sicer velike težave. Prebivalci in prebivalke Mulina na VK namreč tarnajo, da nekateri vojaki na urjenju v tamkajšnji bazi večino časa popivajo, nato pa po kraju tavajo v skupinah in jih nadlegujejo.

"Vsa vas trpi zaradi teh prostovoljcev. Ena stvar bi bila, če bi ostajali v bazi in se resnično urili, tako pa naokrog pijani vandrajo že od 11. dopoldne," je zapisala ena od uporabnic, druga pa: "Pravijo, da nas bodo obvarovali, a glede na to, kaj vidimo, ne bomo mirno spali."

Tretji korpus ruskih kopenskih sil je nastal zaradi izgub, ki so jih Rusi utrpeli po prvih štirih mesecih vojne v Ukrajini. Kdaj natanko se bodo pridružili invaziji in kje, še ni znano, so se pa vojaški vlaki iz Mulina prejšnji teden že odpravljali v smeri Rostova, ki leži v neposredni bližini jugovzhodne meje med Rusijo in Ukrajino. Foto: Guliver Image

1.00 Rusija drago raketo zapravila za uničenje javnega stranišča

Južno poveljstvo ukrajinskih oboroženih sil se je v nedeljo ponorčevalo iz ruskih sposobnosti zadevanja ciljev v Ukrajini.

Po njihovih navedbah so z vodeno raketo X-59, ki naj bi bila zelo natančna in stane več sto tisoč evrov, izstreljena pa je bila z ruskega vojaškega lovca Su-35, zadeli javno stranišče na obrobju kraja Novovoroncovka v regiji Herson.

"Sovražnik je uspešno meril in zadel še eno javno stranišče na obrobju Novovoroncovke. Že drugič so poskusili ugoditi Putlerju, a so si z 'lulanjem v stranišče' samo še dodatno zas... ugled," so bili v južnem poveljstvu ukrajinske vojske ostri na družbenem omrežju Facebook.