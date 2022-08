Urška Klakočar Zupančič je danes obiskala nastanitveni center Logatec, v katerem so begunci iz Ukrajine in drugod. Zavzela se je za čim večjo vključenost otrok v šole pa tudi za ureditev brezplačnega javnega prevoza za prosilce za azil.

Urška Klakočar Zupančič je danes obiskala nastanitveni center Logatec, v katerem so begunci iz Ukrajine in drugod. Zavzela se je za čim večjo vključenost otrok v šole pa tudi za ureditev brezplačnega javnega prevoza za prosilce za azil. Foto: Ana Kovač

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes obiskala nastanitveni center Logatec in se med drugim zavzela za ureditev brezplačnega javnega prevoza za prosilce za azil. Izpostavila je dejstvo, da imajo ukrajinski begunci, ki jim je priznana začasna mednarodna zaščita, pravico do brezplačnega javnega prevoza, prosilci za azil pa ne. "Nekateri lahko gredo na avtobus, se morda lahko zapeljejo celo do Obale, imajo nekaj morskega veselja v tem poletju, drugi pa tega ne morejo. Tu vidim diskriminacijo, na katero moramo biti pozorni, in prijazno pozivam kolege, da se tega lotimo," je dejala.

V nastanitvenem centru v Logatcu je trenutno nastanjenih 257 ljudi različnih narodnosti, več kot 200 pa je Ukrajincev. Gre pretežno za ranljive skupine, 110 je namreč otrok, od tega je 50 šoloobveznih, je dejala Klakočar Zupančičeva.

Ob obisku je ugotavljala, da gre za ljudi, ki so doživeli tragedije, ki si jih ne znamo predstavljati. "In sem vesela, da so pri nas, v mirnem okolju, in je zanje poskrbljeno. Da imajo lahko dostojno življenje, kolikor časa pač bodo tukaj," je povzela in pohvalila vodstvo doma ter nevladne organizacije, ki z begunci izvajajo različne aktivnosti. Vesela je tudi, da so sprejeti v tamkajšnjem okolju.

Želela bi si pa, da bi se na ravni celotne države več otrok vključevalo v šole, "ker bi jih s tem tudi učili, da je na svetu tudi kaj lepega, ne samo vojna". "Če jih prepustimo bolj kot ne same sebi, potem se ukvarjajo z vojno, sovraštvom, in ne želimo si, da odrastejo v ljudi, ki bodo sovražili," je navedla.

Pozvala je tudi k obnovi nekaterih stavb, saj si v uradu želijo nekaj dodatnih kapacitet, četudi je zagotovila, da so begunci primerno nastanjeni.

Vključevanje otrok v družbo je nujno

Na stiske otrok je opozoril tudi direktor Unicefa Tomaž Bergoč, ki vsak teden izvaja različne aktivnosti z otroki. Spomnil je na zaprtje šol v času epidemije covid-19 in stiske, ki jih je to zaprtje povzročalo slovenskim učencem in dijakom. Zato sta vključevanje v šole in druženje z vrstniki zelo pomembna, je prepričan.

Vključevanje v šolo spodbujajo tudi na uradu za oskrbo in integracijo migrantov, saj je to pomembno tudi za integracijo v našo družbo, glede na to, da se očitno še nekaj časa ne bodo mogli vrniti v svojo državo, je povedala direktorica urada Katarina Štrukelj.

Po besedah Štrukljeve si sicer dolgoročno želijo, da bi v Logatcu nastal center za mladoletnike brez spremstva.