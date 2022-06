Buren nastop Urške Klakočar Zupančič: "zagrozila" je tudi Golobu #video

"Gibanje Svoboda je nastalo zaradi zavržnih, nezakonitih in neustavnih ukrepov odhajajoče vlade. Nastalo pa je tudi zato, ker je imela odhajajoča vlada izrazito sarkastičen in ciničen odnos do ljudi. In veste, kaj? Ljudje so ji dali košarico. Naj se nikoli več v tej državi ne ponovi, da bo oblast dvignila roko nad svoje lastne državljane, in naj se nikoli več ne teptajo pravna država in človekove pravice, ker so naši predniki dali zanje kri," je izpostavila in dodala:

"Nujna, nujna je hitra sestava vlade. Pa veste, zakaj? Ker je nujno, da čim prej odide obstoječa vlada, ki je namerno, vedoma kršila človekove pravice, kar je povedalo ustavno sodišče v več odločbah, in to zelo jasno. Gospod Mahnič, obsojam vaša izvajanja na zaslišanju gospe Tatjane Bobnar. Ali veste, kaj ste rekli? Razhajkal bom protestnike, ki so kolesarili in protestirali. Pravica do protesta, gospod Mahnič, je ustavna pravica. Nihče, najmanj pa vi, gospod Mahnič, ne bo razganjal protestnikov, ki izvršujejo svojo ustavno pravico."

"Prva se bom oglasila, če boste poslali policijo nad protestnike z vodnim topom"

"Da ne bo pomote, nihče ne bo razganjal protestnikov, če ne bodo zelo konkretno fizično nasilni, niti pod prihajajočo vlado. Obljubljam, gospod Golob, da se bom prva oglasila, če boste poslali policijo nad protestnike z vodnim topom, solzivcem, s pendreki ali kakorkoli drugače. Pozivam novo ministrico za pravosodje, da takoj sprejme ustrezne ukrepe, da se ustavijo postopki zoper protestnike, vsi, tako prekrškovni, kazenski kot civilni, ker so neustavni," je poudarila.

Klakočar Zupančičeva: Nihče nima pravice zaplinjati ljudi

"Še nekaj bom povedala, zdaj bom pa naslovila osebo, ki je tukaj ni, pa bi lahko bila tukaj, ima vso pravico biti tukaj. Gospod Janez Janša, če menite, da vam kot predsedniku vlade, zdaj odhajajočemu, gre pravica, da zaplinjujete ljudi, da jih poklicno degradirate, ker se ne strinjajo z vami, da jih pošiljate v psihiatrične bolnišnice, da jih javno žalite z vsem, kar vam tisti trenutek pade na pamet, vam jaz kot nekdanja okrajna sodnica in popolna novinka v politiki povem: ne, nimate te pravice, nimate je," je sklenila.

Mahnič: Nekdanja sodnica zavaja. Protesti niso bili prijavljeni.

"Zdaj bom v bistvu uporabil vašo dikcijo, ki jo vi večkrat uporabite, in sicer bi vas prosil, da kolegico opozorite, da ne zavaja. Kolegica Sukič, vi ste bili tukaj, ko je bilo to zaslišanje. Jaz sicer mislim, da je bil ta nastop vrhunski. In če bi ga gospa Klakočar Zupančič lahko ponovila, naj ga še nekajkrat ponovi. Ampak spominjam se leta 2014, 2018, ravno tako je sedela tukaj ena sodnica Jasna Murgel. Mislim, da se je danes nobeden več ne spomni," se je odzval poslanec SDS Žan Mahnič.

"Ampak grdo je, da gospa bivša sodnica ne pozna ustave. Tudi sam zagovarjam proteste, ki so v skladu z ustavo in v skladu z zakoni. Seveda je dovoljeno protestiranje. Ampak da sodnica zagovarja proteste, ki niso prijavljeni, pa je problem. Zato bi vas, gospa podpredsednica, prosil, da gospo opomnite, naj ne zavaja in da naj njena razprava ne bo v neskladju z zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Zakon veleva, da je vsak protest treba prijaviti. Ne kolesarski ne drugi protesti, gospa bivša sodnica, niso bili prijavljeni," je dejal.