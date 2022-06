Golobov Möderndorfer bo Čebela

Möderndorfer pred štirimi letini bil izvoljen za poslanca in je nekaj časa dobival nadomestilo za nekdanje poslance, ki se ne morejo vrniti v prejšnje službe ali najti ustrezne zaposlitve. Nadomestilo, ki ga je dobival, je bilo višje od prvih poslanskih plač Marjana Šarca. Podrobnosti o razlogih te nenavadnosti lahko preberete tukaj: PREVERJENO: MÖDERNDORFER Z VEČ NADOMESTILA KOT ŠAREC PLAČE. Ko je nekdanji premier Miro Cerar po dolgem sestavljanju vlade Marjana Šarca postal zunanji minister, je Möderndorfer dobil nadomestni sedež, ki pa ga je samodejno izgubil, ko je Šarec odstopil in se je Cerar vrnil v državni zbor. A Möderndorfer je imel precej sreče, ker se je Zdravko Počivalšek v dogovarjanju o sestavi koalicijske vlade s SDS odločil, da Cerar ne bo predsednik državnega zbora, zaradi česar je Cerar izstopil iz SMC, se umaknil iz politike in vrnil na fakulteto. Za Möderndorferja je to pomenilo, da je postal pravi poslanec, ne le nadomestni.

Kot član LDS izgubil, kot neodvisni kandidat postal župan

Ko je Bojan čebela kandidiral še za LDS, mu z županskega položaja ni uspelo spraviti Andreja Ocepka (SD). Foto: Facebook Prvi nadomestni poslanec v tem mandatu bo namesto Roberta Goloba župan Borovnice Bojan Čebela. Borovnico je Čebela kot župan vodil zadnja dva mandata. Obakrat je kandidiral kot neodvisni kandidat. Pred tem mu leta 2010, ko je kandidiral še kot član LDS, v kateri je bil nekoč tudi Möderndorfer, z županskega položaja ni uspelo spraviti Andreja Ocepka (SD). A Ocepka mu je potem leta 2014 v drugem krogu s 1.119 glasovi (63 odstotkov) kot neodvisnemu kandidatu le uspelo spraviti z županskega položaja. Spopad se je ponovil pred štirimi leti, a takrat je bil Čebela izvoljen že v prvem krogu, z glasovi 952 volivcev je zbral malce več kot pol glasov glasujočih. Na drugem mestu je bil Ocepek (SD), ki ga je volilo 409 volivcev. Borovnica je majhna občina, skupaj je imelo volilno pravico pred štirimi leti 3.579 volivcev. Na volitvah poslancev je v okraju Vrhnika Čebelo aprila letos volilo 8.873 oziroma 38,1 odstotka volivcev, torej krepko več, kot je prebivalcev Borovnice. V okraju je prehitel Domna Cukjatija (SDS) z 21,7 odstotka in Janeza Ovsa (NSi) na tretjem mestu s 7,1 odstotka. Izvoljen pa ni bil, ker so bili v volilni enoti Ljubljana Center, pod katero spada Vrhnika, še uspešnejši kandidati GS v okrajih v Ljubljani. Najvišji delež je v okraju Šiški zbrala Urška Klakočar Zupančič, 41,6 odstotka, Golob je bil s 40,4 odstotka na četrtem mestu med kandidati svoje stranke v tej enoti.