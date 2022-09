Notranja preiskava zaradi drog, je bil inšpektor celo spolno zlorabljen?

Policijski inšpektor je bil na zabavi, na kateri so bile tudi droge, bil bi naj celo spolno zlorabljen, znašel pa se je v smrtni nevarnosti, smo izvedeli neuradno. "Potrdimo lahko le, da ljubljanski policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog. V tej zvezi je bil v policiji uveden tudi notranje varnostni postopek," so, ko smo te neuradne informacije preverjali, sporočili iz policije, kjer o informacijah, ki krožijo o dogodku med novinarji, pravijo, da so prenapihnjene in neresnične. A teh neuradnih informacij, denimo tudi o spolnem nasilju, ko smo jih pisno prosili za dodatna pojasnila, v odgovoru niso zanikali.

Policijski inšpektor, ki se je zaradi drog znašel pod drobnogledom svojih kolegov, naj bi bil po neuradnih informacijah po spolni zlorabi v težkem zdravstvenem stanju. Te neuradne informacije o dogajanju v tednu, ko so državo pretresale zgodbe o zlorabah v primeru Smodej, smo preverjali na policiji, kamor smo povprašali, če je policija posredovala v primeru takšnega dogajanja, v katerega bi bil vpleten policijski inšpektor. V vprašanju imena in priimka inšpektorja nismo navedli, ker v tem primeru policija zavrne odgovor, poizvedovanje se ni nanašalo na konkretno in določljivo osebo. Nekoliko smo pa le opisali, za koga bi naj šlo, ker sicer na policiji ne bi mogli preveriti in nič odgovoriti.

Sprožili so notranjo preiskavo

"V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov vam na vprašanja o konkretnih ali določljivih fizičnih osebah ne moremo odgovoriti. Potrdimo lahko le, da ljubljanski policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog. V tej zvezi je bil v policiji uveden tudi notranje varnostni postopek. Primer, v katerem policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog, na podlagi dosedanjih ugotovitev ni povezan s trenutno aktualnim primerom preiskovanja domnevnega spolnega nasilja, o katerem krožijo informacije v javnosti. Na splošno lahko dodamo še, da v vseh primerih prejetih prijav preverimo, ali so morebiti podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje ali prekršek, in nato ravnamo v skladu z ustrezno zakonodajo. Če so tovrstni dogodki povezani z zaposlenimi v policiji, primere preverimo in glede na okoliščine primera lahko izvedemo tudi ukrepe s področja zagotavljanja notranje varnosti," so nam odgovorili iz policije.

Policijo smo po tem odgovoru dodatno vprašali še, zoper koliko oseb obstaja sum kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog, zaradi katerega je bil v policiji uveden notranje varnostni postopek, ali je med osumljeni tudi policijski inšpektor, ali drži, da je bil spolno zlorabljen in če je bil, ali je bil zaradi tega v zdravstvenih težavah. Iz policije je Aleksandra Godec na ta dodatna vprašanja odgovorila tako: "V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov vam na vprašanja o konkretnih ali določljivih fizičnih osebah ne moremo odgovoriti. Kot smo vas včeraj obvestili, ljubljanski policisti obravnavajo samo sum kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog, po do sedaj znanih podatkih pa storitve ni osumljen noben delavec policije, znaki drugih kaznivih dejanj niso bili ugotovljeni. Več podatkov vam ne moremo posredovati zaradi varovanja interesa kriminalistične preiskave. V tej zvezi je bil v policiji uveden tudi notranjevarnostni postopek, več informacij vam ne moremo posredovati zaradi varovanih podatkov policije iz notranjevarnostnega postopka.

Tesno sodelovanje policije in okrožnega državnega tožilstva

Po razkritju domnevnih spolnih zlorab v primeru Smodej pa so s policije ponovno, kot že večkrat zadnje dni, sporočili, da je v zvezi s kaznivimi dejanji spolnega nasilja "intenziteta preiskave ves čas na najvišji stopnji".

"Kriminalisti in policisti Policijske uprave Ljubljana so neprenehoma vpeti v zbiranje obvestil in analizo pridobljenih podatkov že od pojava prve informacije o hudih kaznivih dejanjih spolnega nasilja. Vsakodnevno pri tem sodeluje še več policistov in kriminalistov iz drugih policijskih uprav in Generalne policijske uprave. Intenzivno vseskozi poteka tudi sodelovanje z Okrožnim državnim tožilstvom v Ljubljani, " so javili s policije.

Vpletene iščejo tudi v tujini

Od zaznave informacij so opravili več deset razgovorov, nekaj več oseb še iščejo, saj obstaja možnost, da bi navedene osebe lahko dale koristne informacije. Nekatere od teh oseb se nahajajo tudi v tujini, zato sodelujejo tudi s tujimi varnostnimi organi več držav. Kriminalisti in policisti se prioritetno trudijo identificirati žrtve oz. oškodovance teh kaznivih dejanj ter preverjajo verodostojnost zapisov na spletu in zbranih informacij.

"Ravnanje policije je vselej usmerjeno k zaščiti žrtev in celoviti obravnavi vseh zadev. Pri zbiranju obvestil so pregledali ogromno količino zapisov na spletnih omrežjih, analizirali operativne podatke in pregledovali video posnetke, s katerimi so lahko potrdil ali ovrgli verodostojnost nekaterih izjav. V preverjanju je tudi še nekaj anonimnih prijav različnih kaznivih ravnanj. Ukrepi se sproti prilagajajo glede na nove informacije, ki jih vsakodnevno dodatno pridobivajo," so še navedli v sporočilu.

Interes celotne preiskave je usmerjen k temu, da bi vse primere odkrili in raziskali v celoti, pravijo pri policiji: "Zato se preiskuje vse vrste kaznivih ravnanj. "Do sedaj smo tako lahko na podlagi razlogov za sum zaznali kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, zoper človekovo zdravje in premoženjska kazniva dejanja, katerih so osumljene različne osebe."

V obravnavo primera, kot so še navedli, tako vlagajo maksimalen trud, da bi tudi žrtve spoznale, da je interes policije, da storilci za tovrstna kazniva dejanja odgovarjajo.

Še enkrat pa so tudi poudarili in pozvali vse morebitne žrtve teh kaznivih dejanj, da sodelujejo s kriminalisti in dejanja prijavijo.