Policija: Odslej lahko oddate anonimno e-prijavo s področja spolnega nasilja

Storitev anonimne e-prijave žrtvam, oškodovancem in pričam zagotavlja varno okolje, kjer nam lahko sporočijo vse informacije o morebitnih nasilnih spolnih ravnanjih, četudi se jim zdijo nepomembne, so zapisali na policiji.

Storitev anonimne e-prijave žrtvam, oškodovancem in pričam zagotavlja varno okolje, kjer nam lahko sporočijo vse informacije o morebitnih nasilnih spolnih ravnanjih, četudi se jim zdijo nepomembne, so zapisali na policiji. Foto: STA

Anonimna e-prijava nasilnih spolnih ravnanj je dostopna na državnem portalu eUprava, v rubriki Država in družba na spletni strani policije, in sicer v rubriki Anonimne e-prijave, sporočajo s policije.

Prijavo lahko poda kdorkoli

"Prijavo nasilnih spolnih ravnanj lahko poda kdorkoli, tudi v imenu žrtve, ki morda sama take prijave ne zmore izvesti. Žrtve se lahko v primeru, ko imajo kakršnekoli zadržke do neposredne prijave policiji, obrnejo tudi na nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s pomočjo žrtvam spolnega nasilja. Če želijo, lahko tudi v njihovem spremstvu obiščejo ali pokličejo policijo in prijavijo storilce," so zapisali na policiji.

Vsako prijavo bodo obravnavali resno, zagotovili bodo tudi pomoč in nasvete

"V policiji žrtve obravnavamo še posebej skrbno in občutljivo, jim ponujamo pomoč in nasvete, po opravljenem razgovoru jih seznanimo z možnostmi in različnimi oblikami pomoči ter jih napotimo na ustrezne strokovne službe. Ves čas našega postopka ima žrtev pravico do spremljevalca, do zagovornika in do informiranja o našem postopku. Pred časom smo pripravili tudi posebno aplikacijo, kjer lahko pridobijo informacije o poteku postopka," zagotavljajo na policiji in dodajajo, da za nujne prijave pokličite številko 113.

Storitev anonimne e-prijave žrtvam, oškodovancem in pričam omogoča varno okolje, kjer nam lahko sporočijo vse informacije o morebitnih nasilnih spolnih ravnanjih, četudi se jim zdijo nepomembne, so še zapisali, a ob tem poudarjajo:

"Anonimna e-prijava ni namenjena obveščanju o nujnih dogodkih. Nujne prijave, ki zahtevajo takojšnje posredovanje policije, ker je ogroženo življenje ali zdravje ljudi, zato nemudoma sporočite na interventno številko policije 113!"