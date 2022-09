Divjal skozi naselje: blizu šole ujeli pijanega voznika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi šolski dan in prometna varnost

Policisti so danes zjutraj, ko je zaradi prvega šolskega dne še bolj pod drobnogledom prometna varnost, v bližini ene izmed šol ujeli močno vinjenega in prehitrega voznika.

Policisti Policijske postaje Slovenske Konjice so danes nekaj pred 8. uro zjutraj v bližini osnovne šole Stranice ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je v naselju pri omejitvi 50 kilometrov na uro vozil kar 89 kilometrov na uro.

Močno vinjen divjal skozi naselje

Ker je voznik kazal očitne znake alkoholiziranosti, mu je policist odredil še preizkus z alkotestom. Ta je pokazal 0,58 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Za prehitro vožnjo vozniku grozi 500 evrov globe in sedem kazenskih točk, za tovrstno vožnjo pod vplivom alkohola pa 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Policisti so voznika pridržali, zdaj sledi obdolžilni predlog.

"Ravnanje voznika je skrajno neodgovorno, globa, ki ga je doletela, pa ni nič proti posledicam, ki bi lahko nastale," so jutranji dogodek komentirali pri Policijski upravi Celje.

'Za varnost otrok veliko lahko naredimo starši in vozniki s svojim vzorom in odgovornim obnašanjem. Le vsi skupaj bomo lahko zagotovili, da bo vsak korak naših otrok na cesti varen.' Damjan Petrič, @policija_si pic.twitter.com/iyxCVZVyv9 — Varnost prometa (@varnostprometa) September 1, 2022

Na cestah skoraj 21 tisoč prvošolcev

Agencija za varnost prometa (AVP) pred začetkom šolskega leta vse udeležence v prometu poziva k največji stopnji pazljivosti pod skupnim imenovalcem Varno v šolo.

Voznike in preostale udeležence v prometu svari, da se na naše ceste že ta teden vrača 194.554 osnovnošolcev, med njimi tudi 20.797 prvošolk in prvošolcev, ki spadajo med najranljivejše udeležence v prometu.

Letos mineva 40 let od zakonske uvedbe rumene rutice, ki je obvezna za prvošolce in drugošolce. K prometni varnosti otrok zelo dobro pripomore, saj so z njo otroci bolj vidni, preostali udeleženci v prometu pa pozornejši.

"V Sloveniji smo med primerjalnima obdobjema 2011-2013 in 2018-2020 zmanjšali število umrlih otrok za kar 66 odstotkov in na tem področju spadamo med najvarnejše evropske države. V istem obdobju je povprečje na ravni Evropske unije znašalo 31 odstotkov," pravijo pri AVP.