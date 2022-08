Nenavadno: na pašniku ubili kravo in odnesli le okončine

Z nenavadnim primerom so se v torek srečali policisti iz Šentjerneja. Poklicali so jih iz Dolnje Stare vasi v občini Škocjan, kjer je lastnik na ograjenem pašniku našel ubito telico. Neznanci so odnesli le okončine, trup z glavo pa pustili, so sporočili s PU Novo mesto. V Čučji Mlaki pa so neznanci iz hleva danes ponoči odpeljali telico.