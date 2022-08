Sta se Severina in njena sestra res tepli? Mama zagovarja pevko. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zagrebška policija je v torek okoli poldneva na letališču pridržala pevko Severino Vučković. Aretirali so jo po zahtevi kolegov iz Splita, da jo pridržijo zaradi kriminalistične preiskave, poroča Jutarnji list. Njena sestra Marijana Popović pravi, da jo je Severina napadla in poškodovala, njuna mama Ana Vučković pa zagovarja pevko.

KRVAVA, IZGREBANA I U PODLIVIMA! Ovo su prve fotografije Severine nakon tuče sa sestrom https://t.co/iLMCTLHcLS via @KurirVesti — Fiumanka_bg (@fiumanka_bg) August 30, 2022

Kot smo že poročali, naj bi bil razlog za preiskavo prepir med Severino in njeno sestro Marijano Popović, ki se je zgodil v torek na domu njune matere Ane Vučković v Splitu. Marijana pravi, da se je Severina nanjo spravila pred njuno mamo. Sosedi so okoli ene ure zjutraj iz stanovanja slišali hrup. Med seboj naj bi se prerivali in klofutali druga drugo.

Po pretepu naj bi pevka odšla iz stanovanja, njena sestra pa v bolnišnico, od koder se je po oskrbi zdravnika zaradi lažjih poškodb po pomoč obrnila na policijo. Po glavi in hrbtu je imela več modric, zdravniki pa so na njenem telesu opazili ureznine. Na podlagi prijave je splitska policija razpisala iskanje pevke. Pridržali so jo na zagrebškem letališču, 12 ur po domnevnem incidentu v Splitu.

Njuna mama Ana zagovarja Severino

Na incident se je odzvala tudi njuna mama Ana, ki pa zagovarja Severino. Za Večernji list je povedala, da to ni prvič, da je Marijana prijavila svojo sestro. "Marijana se je pojavila od nikoder in se metala po tleh. Ni prvič, da je prijavila sestro," je povedala.

Severinin odvetnik Mato Matić pa je za Dnevnik povedal, da pevke niso aretirali, jo je pa policija pričakala na zagrebškem letališču z namenom, da jo zaslišijo na postaji.

Soseda Severine ni videla

Vir blizu pevke pa trdi, da naj bi Marijana sestro lažno ovadila zaradi povzročitve telesnih poškodb. Kot pravi, je bila Severina v stanovanju v Splitu, kjer živi njena mama, ko je nenadoma prišla Marijana ter pevko napadla in jo poškodovala. Severina naj bi odšla, Marijana pa je začela razbijati po vratih, jokati in se metati po stopnicah, da bi se poškodovala.

Ena od sosed je povedala, da je slišala nemir, cviljenje ženske in tudi nekaj pokov, a tega ni povezala z dogajanjem na stopnišču, kaj šele s Severino. "Seve je vedno zanimiva, ko pride k mami, a po pravici povedano je v ponedeljek, ko naj bi jo obiskala, nisem videla," je povedala za Jutarnji list.

Marijana povezana z nekdanjim Severininim zaročencem

Poznavalci še pravijo, da je Marijana pred približno pol leta prijavila Severino centru za socialno delo, da nadleguje njuno mamo in ji preprečuje stike z njo. Prijavila je tudi svojo hčerko, Severinino nečakinjo Mio, ki naj bi jo zlorabljala po telefonu. Center je po prijavi ukrepal in ugotovil, da je Marijana Popović oddala lažno prijavo. Severinin vir še trdi, da je Marijana vse to počela v dogovoru z Milanom Popovićem, nekdanjim Severininim zaročencem, o čemer naj bi obstajal tudi pisni dokaz v obliki njegove izjave, ki jo je podal centru.

Spor med njima naj bi se začel letos aprila

Ta fizični napad sicer ni prvi spor med Severino in njeno sestro Marijano, je pa prvi, zaradi katerega je sestra pevko prijavila policiji, saj naj bi ji povzročila telesne poškodbe.

Spor med njima naj bi se začel letos aprila. Kot pravi Marijana, ji Severina preprečuje stike z njuno mamo, v vsakem telefonskem klicu ji tudi grozi. Sestra Severini tudi očita, da je odgovorna za njen slab odnos s hčerko Mijo Popović, ki je med študijem živela pri Severini, zdaj pa živi v njeni soseščini.